HLV Park và nguy cơ 'gậy ông đập lưng ông'

Nếu đây là một cách gây sức ép lên trọng tài và giải tỏa áp lực cho học trò, ông Park có thể đạt được mục tiêu trước mắt. Nhưng khi chạm vào lòng tự ái của cả một nền bóng đá, nước cờ ấy cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi với Kanchanaburi và chính ông.

Liệu có phải HLV Park xả thân “hứng mũi chịu sào”?

Kanchanaburi của HLV Park Hang-seo trải qua trận đấu đầy tranh cãi trên sân Nakhon Pathom ngày 16/9. Đội khách mất tiền đạo Jean Hebert sau hai thẻ vàng trong hiệp một, nhưng vẫn vượt lên dẫn trước ở phút 67.

Đến phút 84, Nakhon Pathom gỡ hòa 1-1 trong tình huống video quay chậm cho thấy có dấu hiệu việt vị. Thai League 2 không sử dụng VAR nên bàn thắng vẫn được công nhận.

Sau trận, ông Park không giấu sự bức xúc. Từ những quyết định cụ thể của trọng tài, nhà cầm quân người Hàn Quốc mở rộng vấn đề khi nói: “Giờ thì tôi hiểu tại sao đội tuyển Thái Lan cứ mãi thua Việt Nam, vì những quyết định kiểu này đây”.

Đó là một phát biểu vượt ra ngoài phạm vi của một trận đấu và ngay lập tức trở thành tâm điểm truyền thông.

Nếu nhìn dưới góc độ tâm lý bóng đá, việc HLV đứng ra nhận phần lớn sự chú ý của dư luận có thể giúp cầu thủ giảm áp lực. Kanchanaburi sau khi dẫn đầu ở vòng 1 nhờ chiến thắng 4-2 trước FC Satun đã tụt xuống thứ 6 Thai League 2 do hòa 2 trận liên tiếp (Thai League 2 chỉ có 2 đội thăng hạng trực tiếp còn 4 đội từ thứ 3 đến 6 phải đá play-off tranh vé vớt).

Trong hoàn cảnh đó, thay vì để dư luận tập trung vào việc đội bóng liên tiếp mất điểm, ông Park đưa câu chuyện sang vấn đề trọng tài. Các cầu thủ vì thế có thể tránh được phần nào những câu hỏi về chuyên môn và tập trung trở lại vào sân cỏ.

Phát biểu mạnh cũng có thể tạo ra một hiệu ứng khác: khiến những quyết định liên quan đến Kanchanaburi trong các trận tiếp theo được chú ý nhiều hơn. Khi một HLV có sức ảnh hưởng công khai đặt câu hỏi về công tác trọng tài, các trọng tài và ban tổ chức có thêm lý do để thận trọng trong những tình huống nhạy cảm.

Vấn đề là cái giá cho phát ngôn ấy dù toan tính hay lỡ miệng cũng đã xuất hiện rất nhanh.

HLV Park Hang-seo sẽ chịu nhiều áp lực những ngày tới.

Khi mũi tên quay ngược về phía Kanchanaburi

Điểm nhạy cảm nhất trong phát biểu của ông Park không nằm ở việc chỉ trích trọng tài. HLV hoàn toàn có thể phản ứng khi cho rằng đội nhà chịu bất lợi. Điều khiến dư luận Thái Lan phản ứng mạnh là việc ông nối những quyết định trong một trận đấu ở Thai League 2 với câu chuyện “Thái Lan mãi thua Việt Nam”.

Một bộ phận người hâm mộ Thái Lan đồng tình với ông Park về vấn đề trọng tài, nhưng cho rằng việc từ một trận đấu cụ thể suy rộng ra cả nền bóng đá là thiếu tôn trọng. Tranh luận nhanh chóng lan sang các diễn đàn và trang bóng đá lớn của Thái Lan.

Chỉ một hôm sau phát ngôn của ông Park, Thanawat Nitikarnjana, Chủ tịch Ratchaburi FC, cũng lên tiếng phản bác. Dù không trực tiếp gọi tên Park Hang-seo, ông Thanawat viết về một HLV nước ngoài chỉ trích bóng đá Thái Lan không phát triển và “luôn thua Việt Nam”, sau đó đưa ra hàng loạt dẫn chứng từ cấp CLB để phản biện.

Cuối bài viết, Chủ tịch Ratchaburi nhắn: “Đừng hạ thấp bóng đá Thái Lan chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân”.

Đây mới có thể là vấn đề lớn đối với ông Park. Hệ lụy nhãn tiền và đáng sợ nhất chính là việc Kanchanaburi giờ đây đã tự biến mình thành "kẻ thù chung" của cả giải đấu.

Bất kỳ đội bóng nào tại Thai League 2 khi đối đầu với thầy trò ông Park cũng sẽ đá với hơn 100% khả năng, quyết tâm để chứng minh ông Park đã sai. Mỗi vòng đấu sắp tới của Kanchanaburi sẽ không còn là một trận cầu thông thường, mà là một trận chiến rực lửa, nơi các đối thủ khao khát được nếm trải cảm giác đánh bại "người hùng một thời của bóng đá Việt Nam".

Áp lực từ các cuộc vây ráp thù địch trên sân cỏ và những tiếng la ó từ khán đài xứ Chùa vàng sẽ nhân lên gấp bội. Nếu lối chơi thực dụng của ông Park không đủ vững vàng để giúp đội nhà giành chiến thắng, áp lực từ Kanchanaburi sẽ đẩy về chính HLV người Hàn Quốc. Mục tiêu mà ông Park nhận khi ký hợp đồng hai năm là đưa đội bóng lên Thai League 1 nhưng liệu ông có giữ được ghế đến hết hợp đồng?