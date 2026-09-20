Phong độ đáng kinh ngạc của Barcelona

Raphinha trở thành cầu thủ Barcelona đầu tiên sau 11 năm lập hat-trick hoàn hảo tại La Liga, khi tiền đạo người Brazil ghi cả bàn bằng ba cách dứt điểm khác nhau, giúp đội đầu bảng ngược dòng đánh bại Sevilla tại Ramon Sanchez-Pizjuan.

Đây cũng là lần đầu tiên Barca ghi hơn 30 bàn sau 7 vòng tại giải vô địch Tây Ban Nha. Trong lịch sử, chỉ có một CLB làm tốt hơn, đó là Sevilla ở mùa 1940/41 với 40 bàn thắng.

Yamal cùng đồng đội thăng hoa.

Sau màn trình diễn ấn tượng với ba kiến tạo trong chiến thắng 7-2 trước Racing de Santander, Yamal tiếp tục tạo dấu ấn ngay từ đầu trận. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha có cú cứa lòng nhưng bóng tìm đến cột dọc.

Barcelona tạo ra sức ép lớn, nhưng Sevilla mới là đội mở tỷ số. Khoảng 10 phút sau pha bỏ lỡ của Yamal, Youssouf Fofana bật cao đánh đầu cận thành từ đường chuyền của Felix Correia, đánh bại thủ môn Dominik Livakovic trong trận ra mắt La Liga.

Sevilla có lý do để hy vọng tái hiện chiến thắng trước Barcelona mùa trước, nhưng Raphinha nhanh chóng dập tắt sự hưng phấn của đội chủ nhà. Ít phút sau đó, tiền đạo Brazil di chuyển thông minh, đón đường chuyền của Andreas Christensen rồi dứt điểm bằng chân phải tung lưới Vlachodimos.

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục kiểm soát trận đấu và Yamal trở thành nhân vật quan trọng trong màn ngược dòng. Sau khi khống chế bóng trên không, anh thoát khỏi hai hậu vệ Sevilla rồi thực hiện đường chuyền chính xác để Raphinha bật cao đánh đầu, đưa Barcelona vượt lên dẫn 2-1.

Đội trưởng Barcelona sau đó suýt hoàn tất hat-trick với một quả phạt góc đưa bóng trúng cột. Tuy nhiên, Raphinha không phải chờ lâu. Trước phút 70, Yamal một lần nữa kiến tạo bằng đường chuyền hoàn hảo để Raphinha thoát xuống, tâng bóng bằng chân trái qua đầu thủ môn Sevilla, hoàn tất cú hat-trick hoàn hảo.

Đây là hat-trick thứ hai liên tiếp của Raphinha, đồng thời là bàn thắng thứ 14 của anh trên mọi đấu trường mùa này. Barcelona cũng có chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại La Liga, tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.