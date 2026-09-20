Cột mốc lịch sử của Lampard và học trò tại Premier League

Lampard giúp Coventry giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2026/27.

9.287 là số ngày người hâm mộ Coventry phải chờ đợi để được chứng kiến đội bóng con cưng giành một 3 điểm tại Premier League. Đây là thời gian dài nhất giữa hai chiến thắng của một CLB tại giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Chiến thắng càng có ý nghĩa khi Coventry phải đối mặt với sức ép lớn trong hiệp một. Forest kiểm soát thế trận và tung ra tới 14 cú sút trong 45 phút đầu, con số cao nhất mà một đội bóng thực hiện trong một hiệp đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này. James McAtee, Dan Ndoye, Neco Williams và Liam Delap đều có cơ hội, nhưng hàng thủ cùng thủ môn Carl Rushworth đứng vững.

Coventry không tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng lại sở hữu khoảnh khắc quyết định ở phút 55. Rushworth phát động bằng đường chuyền dài, Jay Dasilva nhận bóng bên cánh rồi đột phá vào vùng cấm, trước khi dứt điểm đánh bại Matz Sels. Bàn thắng ấy không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Coventry giải tỏa cơn khát bàn thắng tại Ngoại hạng Anh sau khoảng thời gian dài vắng bóng.

Coventry xếp trên Tottenham và Fulham.

Trong khi đó, Forest tiếp tục cho thấy vấn đề đáng lo ngại tại City Ground. Họ chỉ thắng 1 trong 13 trận sân nhà gần nhất tại giải đấu kể từ mùa trước, còn lại là 8 trận hòa và 4 thất bại. Hàng công chủ nhà thậm chí hai lần đưa bóng vào lưới Coventry nhưng đều không được công nhận, trong đó Igor Jesus bị từ chối bàn thắng ở những phút cuối bởi quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài.

Thất bại này cũng kéo dài khởi đầu khó khăn của Oliver Glasner. Forest đã trải qua 5 trận Ngoại hạng Anh mà không thắng trước các đội bóng mới lên hạng. Với Coventry, đây là 3 điểm mang ý nghĩa lớn hơn một chiến thắng thông thường, bởi họ vừa phá vỡ hàng loạt cột mốc chờ đợi suốt nhiều năm.