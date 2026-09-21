HLV Park Hang Seo mắc sai lầm nghiêm trọng ở Thái Lan

Điều đáng chú ý không nằm ở nội dung tranh cãi trước đó, mà là cách nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn đối diện với áp lực. Ông thẳng thắn thừa nhận phát biểu của mình đã khiến một bộ phận người hâm mộ Thái Lan cảm thấy không hài lòng, đồng thời gửi lời xin lỗi công khai.

Trong thông điệp được đăng tải, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh rằng ông không hề có ý hạ thấp tuyển Thái Lan, bóng đá Thái Lan hay các cầu thủ Thái Lan. Mục đích ban đầu chỉ là mong muốn phản ánh những vấn đề liên quan đến công tác trọng tài và góp phần nâng cao chất lượng bóng đá Thái Lan.

HLV Park Hang Seo đưa ra thư xin lỗi người hâm mộ Thái Lan sau những phát biểu gây tranh cãi liên quan đến việc so sánh giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc sử dụng những so sánh với tuyển Việt Nam đã tạo ra các phản ứng trái chiều. Chính vì thế, HLV Park Hang Seo quyết định lên tiếng xin lỗi để tránh những hiểu lầm tiếp tục lan rộng.

Đây có thể xem là một hành động đáng ghi nhận của cựu HLV tuyển Việt Nam. Trong bóng đá đỉnh cao, không phải ai cũng sẵn sàng nhận trách nhiệm khi phát ngôn của mình gây tranh cãi. Nhưng HLV Park Hang Seo đã chọn cách đối diện trực tiếp thay vì né tránh.

Bức thư xin lỗi cũng cho thấy ông thực sự tôn trọng môi trường bóng đá mới. Kể từ khi nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC tại Thai League 2, HLV Park Hang Seo luôn khẳng định mục tiêu của ông là đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan. Vì thế, việc chủ động xoa dịu căng thẳng với người hâm mộ bản địa là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Sự việc này cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của HLV Park Hang Seo tại Đông Nam Á. Dù đã rời tuyển Việt Nam nhiều năm, mọi phát biểu của ông liên quan đến bóng đá Việt Nam và Thái Lan vẫn thu hút sự chú ý rất lớn từ truyền thông hai nước.

Sau khởi đầu tích cực cùng Kanchanaburi Power FC, điều HLV Park Hang Seo cần nhất lúc này có lẽ không phải những cuộc tranh luận bên ngoài sân cỏ, mà là các kết quả tốt trên sân đấu. Chính ông cũng khẳng định sẽ chứng minh tất cả bằng công việc và thành tích thay vì những phát biểu trước truyền thông.

Vì vậy, lá thư xin lỗi lần này có thể xem là dấu chấm hết cho những tranh cãi không cần thiết, để HLV Park Hang Seo tập trung vào mục tiêu lớn hơn là giúp Kanchanaburi Power FC cạnh tranh suất thăng hạng tại Thai League 2. Với những gì đã thể hiện trong sự nghiệp, người hâm mộ hoàn toàn có lý do để chờ đợi dấu ấn tiếp theo của ông trên đất Thái Lan.