Thêm nguồn lực cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hướng tới đấu trường quốc tế

Các thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cùng các đại biểu.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tổ chức chương trình công bố PV GAS trở thành nhà tài trợ chính đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia trong năm 2026 vào cuối tuần này.

Đây là lần đầu đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia có nhà tài trợ riêng. Nguồn lực xã hội hóa được kỳ vọng hỗ trợ đội tuyển trong quá trình tập luyện, tập huấn và tham dự các giải đấu quốc tế.

Sự hợp tác lần này tiếp nối quá trình PV GAS tham gia hỗ trợ bóng chuyền Việt Nam trong nhiều năm. Giai đoạn 2008-2013, doanh nghiệp quản lý và tài trợ câu lạc bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, đội bóng từng tham dự Giải vô địch quốc gia và đóng góp vận động viên cho đội tuyển.

Từ năm 2010 đến 2015, Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), đơn vị thành viên của PV GAS, tham gia hỗ trợ các hoạt động bóng chuyền bãi biển và đội tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia, trong đó có công tác tổ chức giải trong nước, đào tạo và tham dự các giải thuộc hệ thống Đông Nam Á, châu Á.

Trong sáu mùa giải liên tiếp từ năm 2015 đến 2020, PV GAS tiếp tục đồng hành với giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống bóng chuyền quốc gia. Việc chuyển sang tài trợ trực tiếp cho đội tuyển nam trong năm 2026 vì vậy đánh dấu bước mở rộng hợp tác từ các giải đấu, câu lạc bộ sang cấp đội tuyển quốc gia.

Năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có những điều chỉnh về chuyên môn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Italia Federico Rampazzo. Ban huấn luyện tập trung xây dựng lối chơi, nâng cao chất lượng chuyên môn và khả năng cạnh tranh của đội tuyển khi bước ra đấu trường quốc tế.

Một trong những kết quả đáng chú ý của đội tuyển trong năm nay là chức vô địch chặng 2 SEA V League 2026. Thành tích này tạo thêm động lực cho các vận động viên trước những nhiệm vụ tiếp theo.

Trọng tâm trước mắt của đội tuyển là Asian Games 2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), nơi bóng chuyền nam Việt Nam có cơ hội thi đấu, cọ xát với nhiều đội tuyển mạnh của châu lục.

Trong bối cảnh yêu cầu về tập huấn, thi đấu quốc tế và nâng cao trình độ ngày càng lớn, việc huy động thêm nguồn lực xã hội hóa có ý nghĩa đối với quá trình chuẩn bị dài hạn của đội tuyển.

Sự đồng hành giữa PV GAS và đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia trong năm 2026 vì vậy không chỉ bổ sung điều kiện phục vụ chuyên môn, mà còn tiếp nối quá trình xã hội hóa nguồn lực cho bóng chuyền Việt Nam, hướng tới nâng cao khả năng cạnh tranh tại các giải đấu khu vực và châu lục.