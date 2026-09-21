Quyết định gây tiếc nuối của Lê Công Vinh khi sang Nhật Bản ở tuổi 41

Hình ảnh cựu đội trưởng tuyển Việt Nam miệt mài học tập ở tuổi 41 nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy Công Vinh vẫn giữ trọn tình yêu với bóng đá. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện ấy cũng là một sự tiếc nuối không nhỏ. Bởi hành trình đến với nghiệp huấn luyện của Công Vinh dường như đã bắt đầu khá muộn.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Công Vinh là một trong những cầu thủ có sự nghiệp lẫy lừng nhất. Anh ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Việt Nam trong nhiều năm, là người hùng của chức vô địch AFF Cup 2008 với pha đánh đầu lịch sử vào lưới Thái Lan. Công Vinh cũng từng sang Nhật Bản thi đấu trong màu áo Consadole Sapporo, trở thành một trong số ít cầu thủ Việt Nam trải nghiệm môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu châu Á.

Lê Công Vinh tiếp tục xuất hiện tại Nhật Bản để theo học khóa đào tạo HLV bằng A của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ảnh: FB Lê Công Vinh

Sau khi giải nghệ, nhiều người tin rằng Công Vinh sẽ nhanh chóng chuyển sang công tác huấn luyện hoặc quản lý bóng đá. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, tư duy hiện đại và khả năng ngoại ngữ tốt, anh được đánh giá có đủ nền tảng để trở thành một HLV hoặc nhà quản lý giàu ảnh hưởng. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra.

Trong nhiều năm, Công Vinh gần như rời xa môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Anh dành phần lớn thời gian cho gia đình và các công việc cá nhân. Chính khoảng lặng kéo dài ấy khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, bởi bóng đá Việt Nam dường như đã không tận dụng được kinh nghiệm quý giá từ một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.

Giờ đây, ở tuổi 41, Công Vinh mới chính thức bước vào hành trình nghiêm túc với nghề huấn luyện. Anh đã hoàn thành các khóa học bằng C, bằng B và hiện tiếp tục theo đuổi bằng A tại Nhật Bản. Đây là chặng đường đòi hỏi rất nhiều thời gian, kiến thức và sự kiên trì.

Sự tiếc nuối nằm ở chỗ nếu bắt đầu sớm hơn, có lẽ Công Vinh lúc này đã là một HLV chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm thực chiến tại các CLB hoặc đội tuyển. Trong khi nhiều đồng đội cùng thế hệ đã tích lũy kinh nghiệm cầm quân, Công Vinh mới ở giai đoạn chuẩn bị nền tảng cho nghề nghiệp mới.

Dẫu vậy, nhìn ở một góc độ khác, quyết định sang Nhật Bản học tập ở tuổi 41 cũng cho thấy sự dũng cảm và cầu tiến của Công Vinh. Không phải cựu danh thủ nào cũng sẵn sàng quay lại ghế nhà trường để bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới sau khi đã có đủ danh tiếng và thành công.

Quan trọng hơn, việc Công Vinh xuất hiện tại Nhật Bản cho thấy anh vẫn chưa khép lại câu chuyện với bóng đá. Sau tất cả những vinh quang từng có, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam đang từng bước chuẩn bị cho một chương mới trong cuộc đời. Dù hành trình ấy đến muộn hơn kỳ vọng, người hâm mộ vẫn có quyền chờ đợi ngày Lê Công Vinh trở lại với bóng đá Việt Nam trong một vai trò hoàn toàn khác.