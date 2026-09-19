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Một chiều sông Thương

Báo Bắc Ninh
Gốc
Minh họa: Hà Huy Chương.

Minh họa: Hà Huy Chương.

Hoàng hôn vừa chớm mép sông

Đã nghe dòng đục dòng trong lở bồi

Lòng sông ướt đẫm mắt người

Sóng se sợi nhớ, thương vời vợi Thương

Hỡi ai gánh nước lên nguồn

Gánh theo mây trắng nắng luồn dao cau

Em treo dải yếm bắc cầu

Sông Thương quết chỉ môi trầu cạn canh

Lưng làng một dải bao xanh

Xin em hãy đợi chờ anh đừng về

Ngọt bùi thương nhớ bến quê

Vịn câu quan họ dãi dề dòng Thương

Cải ngồng vừa độ non sương

Còn trinh nguyên với hoàng hôn nõn nà

Sông Thương một bản tình ca

Buộc hồn tôi với cỏ hoa một chiều.

Nguyễn Hà Hải

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mot-chieu-song-thuong-postid454602.bbg