Một chiều sông Thương

Có những câu nói vượt qua thời gian để trở thành một phần của ký ức quốc gia. Ngày 19/9/1954, trước khi bộ đội về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại Đền Giếng, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong và căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 72 năm sau, tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non song”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại lời căn dặn ấy và đặt vào những yêu cầu mới của đất nước: giữ vững độc lập, xây dựng thực lực quốc gia, củng cố đại đoàn kết, chăm lo văn hóa và con người, để mỗi thế hệ đều có thể trao lại cho thế hệ sau một Việt Nam mạnh hơn, tốt đẹp hơn.