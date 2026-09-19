Một chiều sông Thương
Hoàng hôn vừa chớm mép sông
Đã nghe dòng đục dòng trong lở bồi
Lòng sông ướt đẫm mắt người
Sóng se sợi nhớ, thương vời vợi Thương
Hỡi ai gánh nước lên nguồn
Gánh theo mây trắng nắng luồn dao cau
Em treo dải yếm bắc cầu
Sông Thương quết chỉ môi trầu cạn canh
Lưng làng một dải bao xanh
Xin em hãy đợi chờ anh đừng về
Ngọt bùi thương nhớ bến quê
Vịn câu quan họ dãi dề dòng Thương
Cải ngồng vừa độ non sương
Còn trinh nguyên với hoàng hôn nõn nà
Sông Thương một bản tình ca
Buộc hồn tôi với cỏ hoa một chiều.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mot-chieu-song-thuong-postid454602.bbg