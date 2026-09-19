Trải nghiệm một ngày làm nông dân mùa nước nổi tại xã Phú Hữu ở An Giang

Người dân và du khách háo hức tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian tại ngày hội mùa nước nổi xã Phú Hữu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chiều 19/9, Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu, tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch mùa nước nổi xã Phú Hữu năm 2026.

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình trải nghiệm mùa nước nổi, nhằm giới thiệu vẻ đẹp mùa nước nổi của miền Tây, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho địa phương.

Lễ hội được xây dựng thành ba chương trình chính, gắn với mỗi chủ đề riêng, tạo thành chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm sông nước phong phú.

Ngày đầu tiên là chương trình “Khởi động mùa nước nổi” với hoạt động đi bộ thể thao trên tuyến đập tràn WB9 với cự ly 3km, đồng thời phát động Cuộc thi Ảnh đẹp mùa nước nổi.

Bên cạnh đó còn có chuỗi các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đập nồi đất, đi cầu khỉ… Buổi chiều sẽ tiếp tục với chương trình giao lưu đờn ca tài tử.

Ngày 26/9, theo dự kiến là chương trình “Khai mạc lễ hội” được tổ chức, kết hợp với nhiều hoạt động mang màu sắc thể thao sông nước. Trong đó, nổi bật như chạy việt dã trên tuyến đập tràn WB9, thi quăng chài biểu diễn, thi cắm hoa đồng nội, thi chống xuồng mùa nước nổi.

Buổi chiều, không gian lễ hội sẽ trở nên sôi động với các cuộc thi bơi đua ôm chuối, đua xuồng đôi nam nữ, đi cầu khỉ và các trò chơi dân gian khác.

Khép lại chuỗi sự kiện là chương trình “Ngày hội sông nước” vào ngày 3/10 gồm các trò chơi như đua xuồng tự chế, gánh rơm vượt chướng ngại vật, đi cầu khỉ, bắt cá, bắt lươn và gánh nước đổ vào xô…

Buổi chiều là hoạt động giao lưu văn nghệ tổng hợp, tiếp tục tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách.

Trò chơi dân gian "bịt mắt bắt vịt dưới đồng nước nổi" thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo nên không khí sống động cho ngày hội. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Những hoạt động khác trong chương trình dự kiến gồm giải chạy việt dã khám phá “cung đường mùa nước nổi” trên tuyến đập tràn dài khoảng 5km ở bờ Đông sông Hậu; quăng chài bắt cá trên cánh đồng ngập nước, cắm hoa đồng nội, chống xuồng ba lá.

Ngoài ra các trò chơi dân gian đặc trưng của vùng nước nổi như bơi đua ôm chuối vượt đồng, đua xuồng đôi nam nữ, đi cầu khỉ, bịt mắt bắt vịt dưới đồng nước nổi cũng kỳ vọng sẽ thu hút đông người tham gia.

Du khách cũng sẽ được trải nghiệm tắm đồng mùa nước nổi, tìm hiểu sản phẩm OCOP, nông sản và các món ăn đặc trưng của địa phương.

Đáng chú ý, những hoạt động trong lễ hội này không chỉ mang tính chất thi đấu và trình diễn, mà còn tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia và trải nghiệm môi trường sông nước và đời sống mùa nước nổi ở miền Tây.

Tham gia ngày hội, du khách sẽ được trải nghiệm một ngày làm nông dân mùa nước nổi, với đầy đủ các hoạt động vốn quen thuộc với người dân nơi đây như bơi xuồng, quăng chài, thăm lưới, dỡ lọp, bắt cá, thưởng thức những sản vật đặc trưng của đồng nước…

Mùa nước nổi An Giang thường diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 dương lịch (khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch), khi nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về làm ngập trắng các cánh đồng và mang theo nguồn thủy sản phong phú.

Mùa nước nổi là một trải nghiệm rất ấn tượng ở An Giang. Nước không đổ về cuồn cuộn như khi có lũ, mà dâng lên chầm chậm, dần dần phủ đầy những dòng sông, dòng kênh, những hồ ao, xóa đi những ranh giới.

Những cánh đồng lúa xanh mướt hay vàng rực giờ "khoác áo mới," trở thành biển nước mênh mông, đây đó những ghe thuyền đi lại.

Đặc biệt hơn nữa, mùa nước nổi cũng mang đến cho vùng đất này nhiều sản vật phong phú. Khi đất đai nghỉ ngơi dưới làn nước để chờ chuẩn bị cho vụ mới, thì tôm, cá linh, cá lóc, cá sặc lại theo con nước đổ về, cùng những loại rau đặc trưng như bông điên điển, rau súng, rau nhút, mang lại lợi ích kinh tế cho những người nông dân.

Để tăng thêm giá trị cho quãng thời gian đặc biệt này, trước đó vào năm 2025, xã Phú Hữu đã tổ chức thành công Hội thao Mùa nước nổi. Lễ hội năm nay là sự kế thừa và nâng cấp từ thành công đó.

Thông qua lễ hội, xã Phú Hữu kỳ vọng thu hút người dân địa phương, du khách và những người yêu thích khám phá miền Tây, qua đó từng bước tạo dấu ấn riêng cho du lịch mùa nước nổi./.