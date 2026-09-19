Từ mạch nguồn Kinh Bắc đến khát vọng thành phố Bắc Ninh thời đại mới

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Tối 19/9, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại,” chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chương trình tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng của vùng đất Kinh Bắc, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự chương trình.

Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại

Với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại,” chương trình gồm 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ,” “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại” và “ Bắc Ninh - Hòa nhịp cùng đất nước," thể hiện dòng chảy từ lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng đến diện mạo và khát vọng phát triển của thành phố Bắc Ninh trong thời kỳ mới. Tham gia chương trình có Nghệ sỹ Nhân dân Thúy Hường, Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn cùng nhiều nghệ sỹ, ca sỹ được khán giả yêu mến như Tùng Dương, Minh Ngọc, Hoàng Bách, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng...; và các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Nhà hát Chèo Bắc Ninh.

Chương I: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Mở đầu chương trình, các tiết mục nghệ thuật đưa khán giả trở về vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng. Những dấu tích của Luy Lâu, truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài cùng các giá trị văn hóa đặc trưng của Kinh Bắc được tái hiện qua âm nhạc và nghệ thuật trình diễn.

Chương “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ” khắc họa quá trình hình thành, bồi đắp các giá trị văn hóa của vùng đất Kinh Bắc, từ dấu tích lịch sử, Phật giáo, Quan họ, tranh Đông Hồ đến truyền thống hiếu học.

Hình ảnh những nhân vật tiêu biểu như Lý Thái Tổ, Thân Nhân Trung, Hoàng Hoa Thám, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Trung tướng Lê Quang Đạo được tái hiện, góp phần làm nổi bật truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương.

Từ mạch nguồn lịch sử, chương trình chuyển sang những năm tháng đấu tranh cách mạng, tái hiện truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung của người Kinh Bắc trong hai cuộc kháng chiến.

Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Kinh Bắc - Bắc Ninh qua những lần Người về thăm địa phương cũng được thể hiện, cùng những giai điệu gợi nhớ về Hà Bắc và một thời gian khó nhưng giàu nghĩa tình.

Chương II: Bắc Ninh - Vươn cao thời đại”. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Các tiết mục về Quan họ tiếp tục nối dài mạch văn hóa Kinh Bắc, với sự kết hợp giữa những làn điệu dân ca truyền thống và nghệ thuật trình diễn đương đại, cho thấy sức sống của di sản trong đời sống hôm nay.

Sang chương “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại,” chương trình tập trung khắc họa diện mạo phát triển mới của quê hương.

Thông qua khí nhạc, vũ đạo và công nghệ trình diễn, các tiết mục thể hiện quá trình chuyển đổi không gian phát triển, hội tụ nguồn lực, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch văn hóa-lịch sử, công nghiệp văn hóa và sức sáng tạo của con người, hướng tới xây dựng thành phố Bắc Ninh hiện đại, năng động, đáng sống nhưng vẫn giàu bản sắc Kinh Bắc.

Chương cuối "Bắc Ninh - Hòa nhịp cùng đất nước," mang màu sắc trẻ trung, hiện đại với sự kết hợp của âm nhạc, nghệ thuật múa và công nghệ trình diễn. Các ca khúc về quê hương, đất nước tạo không khí sôi động, thể hiện niềm tự hào và khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới.

Chương trình khép lại với ca khúc “Nối vòng tay lớn” và màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Tự hào về quê hương, kỳ vọng vào thành phố mới

Ngay từ chiều 19/9, khu vực Quảng trường 3/2, nơi diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại,” đã trở nên nhộn nhịp. Dòng người từ nhiều địa phương trong tỉnh đổ về ngày càng đông, tạo không khí náo nức, phấn khởi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Nhiều người chủ động đến sớm để trực tiếp theo dõi chương trình, hòa mình vào không khí ngày hội và chứng kiến dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Không chỉ háo hức chờ đợi những tiết mục nghệ thuật, người dân còn mang theo niềm tự hào và kỳ vọng về chặng đường phát triển mới của quê hương.

Ngay từ chiều, ông Phạm Kim Sơn, ở xã Kép, đã xuống phường Bắc Giang để chờ xem chương trình. Ông cho biết, biết chương trình thu hút đông người nên chủ động đi sớm, “sợ đi muộn không vào xem được.”

“Đây là một dịp rất đặc biệt đối với người dân Bắc Ninh. Tôi muốn được trực tiếp có mặt, chứng kiến không khí vui mừng của quê hương trong ngày thành phố Bắc Ninh được thành lập. Với người dân chúng tôi, đó là niềm vui, niềm tự hào rất lớn,” ông Phạm Kim Sơn chia sẻ.

Theo ông, những năm qua, quê hương Bắc Ninh có nhiều thay đổi rõ nét. Việc thành lập thành phố Bắc Ninh là dấu mốc đáng nhớ, mở ra kỳ vọng về một không gian phát triển hiện đại, năng động hơn.

Ông mong thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc, trong đó có dân ca Quan họ.

Chương III: "Bắc Ninh - Hòa nhịp cùng đất nước". (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Là người con Bắc Ninh, năm nay 70 tuổi và hiện sinh sống tại Hà Nội, dịp này ông Đồng Ngọc Dương trở về quê hương, cùng chung vui trong dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Dù nhiều năm sinh sống xa quê, ông cho biết mỗi bước phát triển của Bắc Ninh luôn mang đến niềm vui và tự hào. Ông mong thành phố tiếp tục phát triển đồng bộ về hạ tầng, giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đồng thời quá trình đô thị hóa cần gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

“Tôi mong Bắc Ninh phát triển nhưng không đánh mất mình. Một thành phố hiện đại vẫn phải giữ được hồn cốt Kinh Bắc, giữ được truyền thống hiếu học, trọng nghĩa tình, những giá trị văn hóa đã được các thế hệ vun đắp,” ông Dương bày tỏ.

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, em Ninh Hà, học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cho biết em vui và tự hào khi quê hương có thêm một dấu mốc phát triển mới.

“Em mong thành phố ngày càng phát triển, có môi trường học tập hiện đại để học sinh được học hỏi, tiếp cận nhiều kiến thức và công nghệ mới. Em cũng mong có thêm nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm nghiên cứu, đào tạo, tạo cơ hội việc làm phù hợp cho người trẻ sau khi tốt nghiệp. Khi có điều kiện học tập và làm việc tốt ngay tại quê hương, chúng em sẽ có thêm cơ hội đóng góp cho Bắc Ninh,” Ninh Hà chia sẻ.

Từ không khí náo nức tại Quảng trường 3/2 đến những chia sẻ của người dân, dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh không chỉ mang ý nghĩa về một bước phát triển mới, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và những kỳ vọng về một thành phố hiện đại, văn minh, giàu bản sắc Kinh Bắc./.