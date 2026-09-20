'Tán Đa' - Điểm hẹn văn hóa mới giữa Thủ đô Hà Nội

Một tiết mục trong chuỗi chương trình nghệ thuật "Tán Đa" tại số 71 Hàng Trống - Hà Nội do Báo Nhân Dân phối hợp cùng BEAT Network tổ chức tối 19/9. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Tối 19/9, Báo Nhân Dân phối hợp với BEAT Network (Công ty Cổ phần BEAT Việt Nam) tổ chức số đầu tiên của show “Tán Đa” tại số 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động được định hướng trở thành một điểm hẹn văn hóa-sáng tạo, nơi âm nhạc, nghệ thuật và những ký ức của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ.

“Tán Đa” được hình thành từ định hướng hợp tác giữa Báo Nhân Dân và BEAT Network, kết hợp nền tảng chính luận, văn hóa với thế mạnh sáng tạo nội dung, truyền thông mạng xã hội, kết nối cộng đồng trẻ và triển khai các chiến dịch đa nền tảng của BEAT Network.

Trong thời gian qua, Báo Nhân Dân đã triển khai nhiều chương trình nghệ thuật, văn hóa-xã hội quy mô, tạo nên những điểm gặp gỡ dành cho đông đảo công chúng ở nhiều thế hệ.

Với “Tán Đa,” tinh thần ấy được tiếp nối theo một cách gần gũi hơn, đưa những trải nghiệm văn hóa-nghệ thuật từ các không gian lớn về một không gian mở, thân thuộc và dễ dàng tiếp cận ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Sân trụ sở Báo Nhân Dân bên Hồ Gươm, với cây đa lâu năm và vị trí nằm trong khu vực phố đi bộ, mang những giá trị đặc biệt về không gian và ký ức đô thị. Thay vì chỉ là địa điểm tổ chức, không gian này trở thành một phần của câu chuyện chương trình, nơi công chúng có thể tình cờ bắt gặp âm nhạc, nghệ thuật trong hành trình dạo phố cuối tuần và tham gia hoàn toàn miễn phí.

“Tán Đa” lựa chọn mô hình biểu diễn có quy mô vừa phải, cởi mở và linh hoạt, tận dụng cảnh quan sẵn có thay vì kiến tạo một sân khấu tách biệt với không gian xung quanh. Cây đa trở thành tâm điểm thị giác, còn khoảng sân bên Hồ Gươm là nơi nghệ sỹ và khán giả cùng chia sẻ một trải nghiệm văn hóa giữa lòng phố.

Chương trình được xây dựng trong khoảng 75-90 phút, gồm nhiều lớp trải nghiệm nối tiếp nhau. Mở đầu là không khí Trung thu với múa lân và phần trình diễn của nghệ sỹ nhí; tiếp đó là những tiết mục âm nhạc mang màu sắc riêng của các nghệ sỹ trẻ.

Một điểm nhấn của “Tán Đa” là phần “Ký ức trên thân cây,” với hình ảnh được trình chiếu trên cây đa hơn 300 tuổi bằng công nghệ 3D mapping, tạo nên một lớp trải nghiệm thị giác mới.

Chương trình cũng hướng tới trở thành sân khấu mở cho các nghệ sỹ, ban nhạc trẻ mang màu sắc riêng, có cơ hội giới thiệu âm nhạc đến đông đảo khán giả; qua đó góp phần giới thiệu những gương mặt mới, khuyến khích các màu sắc âm nhạc độc lập và tạo thêm cơ hội để tài năng trẻ được biểu diễn, được biết đến và từng bước kết nối với công chúng.

Một chương trình biểu diễn nghệ thuật trong chuỗi chương trình nghệ thuật "Tán Đa" tại số 71 Hàng Trống - Hà Nội do Báo Nhân Dân phối hợp cùng BEAT Network tổ chức. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Trong số đầu tiên, “Tán Đa” kết hợp với chiến dịch “Rằm Rộ,” mang đến chủ đề về mùa Trăng, đưa những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt Nam như tiếng trống hội, múa lân, đèn lồng, đầu sư tử và ký ức rước đèn vào không gian âm nhạc-nghệ thuật giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ như nghệ sỹ nhí Đặng Kim Thiên Kim, các ca sỹ Mạc Mai Sương, Tuấn Cry, Võ Thu Hà và nhóm nhạc 502 Ocean.

“Tán Đa” được định hướng phát triển thành một format văn hóa-nghệ thuật theo dạng module, với cấu trúc linh hoạt để có thể tổ chức tại những không gian khác nhau trong tương lai.

Mỗi địa điểm có thể mang đến một câu chuyện, nét văn hóa và cách tương tác riêng, trong khi vẫn giữ tinh thần chung của chương trình: nghệ thuật gần gũi, không gian mở và khả năng kết nối trực tiếp với cộng đồng.

Từ âm nhạc, nghệ thuật thị giác đến không gian dành cho cộng đồng, chương trình hướng tới tạo nên điểm gặp gỡ giữa di sản và đương đại, ký ức và sáng tạo, nghệ sỹ trẻ và công chúng.

Tại chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, mỗi khi nhắc đến Báo Nhân Dân, nhiều người đều nhớ đến cây đa khoảng 300 năm tuổi trong khuôn viên cơ quan.

Theo ông Lê Quốc Minh, thời gian qua, Báo Nhân Dân mong muốn đưa hình ảnh của mình đến gần hơn với công chúng, gắn kết chặt chẽ hơn với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động hướng tới xã hội.

Đặc biệt, trong hai năm gần đây, các chương trình đi bộ toàn quốc, trong đó có “Cùng Việt Nam tiến bước,” đã tạo sức lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Ý tưởng tổ chức một chương trình âm nhạc bên gốc đa đã được ấp ủ từ lâu và lần đầu được hiện thực hóa với “Tán Đa.”

Báo Nhân Dân mong muốn duy trì chương trình thường xuyên, đặc biệt vào mùa Thu-thời điểm Hà Nội đẹp và giàu bản sắc, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa Báo với cộng đồng./.