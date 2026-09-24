Morocco tiến hành bầu cử Hạ viện

Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Rabat, Morocco, ngày 23/9/2026. Các điểm bỏ phiếu trên khắp Morocco mở cửa sáng cùng ngày để cử tri bầu 395 thành viên Hạ viện. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Gần 16 triệu cử tri đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử để lựa chọn 395 thành viên Hạ viện. Theo số liệu chính thức, đến 15 giờ ngày 23/9 (theo giờ địa phương), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc đạt 21%.

Mặc dù nhóm cử tri từ 18-24 tuổi chỉ chiếm khoảng 4% số người đăng ký, song các vấn đề liên quan đến thanh niên vẫn trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Thất nghiệp gia tăng, giá cả leo thang và bất bình đẳng cũng là những chủ đề được nhiều đảng tập trung trong chiến dịch tranh cử, bên cạnh việc kêu gọi cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong các cuộc vận động, các đảng đưa ra nhiều cam kết nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo quy định của Morocco, Quốc vương bổ nhiệm Thủ tướng từ đảng giành nhiều ghế nhất tại Hạ viện. Thủ tướng sau đó thành lập Chính phủ với nhiệm kỳ 5 năm, trong khi Quốc vương vẫn giữ quyền quyết định trong nhiều vấn đề chính sách quan trọng.

Luật bầu cử Morocco không cho phép công bố kết quả các cuộc thăm dò dư luận trong thời gian tranh cử. Tuy nhiên, Đảng Tập hợp Quốc gia của những người độc lập (RNI) - lực lượng đứng đầu liên minh cầm quyền hiện nay được xem là một trong những đảng nhiều khả năng sẽ giành được nhiều lá phiếu cử tri trong cuộc bầu cử lần này.