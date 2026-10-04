Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Tổng thống Brazil Lula da Silva (trái) trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Rio de Janeiro, ngày 2/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, từ 8 giờ sáng (giờ địa phương), các điểm bỏ phiếu đã mở cửa. Đây là cuộc bầu cử được theo dõi sát trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva, ứng cử viên của Đảng Lao động (PT) cánh tả, và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, ứng cử viên của Đảng Tự do (PL) cánh hữu.

Có 12 ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống, tuy nhiên chỉ có hai gương mặt nổi bật trong cuộc đua là Tổng thống Lula và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Các cuộc thăm dò trước ngày bỏ phiếu cho thấy ông Lula vẫn dẫn trước ở vòng một, nhưng khoảng cách đã thu hẹp đáng kể và hai ứng cử viên được đánh giá có tương quan sít sao nếu phải bước vào vòng hai ngày 25/10.

Ở tuổi 80, ông Lula đang tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ tư, sau hai nhiệm kỳ 2003-2010 và trở lại cương vị Tổng thống từ năm 2023. Trong nhiệm kỳ hiện nay, chính phủ Lula đạt một số kết quả đáng chú ý về kinh tế - xã hội, trong đó tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5,4% trong quý II/2026, mức thấp nhất trong chuỗi số liệu hiện hành; tỷ lệ nghèo và tình trạng mất an ninh lương thực cũng giảm.

Diện tích rừng Amazon bị tàn phá trong 12 tháng tính đến tháng 7/2026 giảm 36,9%, xuống mức thấp nhất kể từ khi hệ thống Deter – hệ thống giám sát và cảnh báo phá rừng bằng vệ tinh của Brazil – bắt đầu ghi nhận số liệu năm 2016.

Để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử, 26.500 quân nhân được huy động hỗ trợ tại 482 địa phương, với gần 8.830 điểm bỏ phiếu; lực lượng cảnh sát và các cơ quan an ninh cũng được tăng cường trên toàn quốc. Hơn 140 quan sát viên quốc tế, trong đó có Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), Liên minh châu Âu (EU), Nghị viện khối Thị trường chung Nam Mỹ Mercosur (Parlasur) và Liên minh các cơ quan bầu cử quốc tế (Uniore) đã có mặt tại Brazil để giám sát cuộc bầu cử.

Nghị sĩ Flavio Bolsonaro trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, ngày 22/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các hòm phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 17 giờ cùng ngày.