Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Để chủ động ứng phó thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân; đồng thời, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân phòng tránh mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.

Cùng với đó, sẵn sàng phương án phòng, chống ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư tập trung. Tăng cường truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội để hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho nhân dân; khuyến cáo người dân tuyệt đối không sinh hoạt, làm việc hoặc đi lại qua các khu vực ngầm tràn, ven sông, suối và những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải duy trì trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý tình huống; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân di dời…