Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.
Để chủ động ứng phó thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân; đồng thời, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân phòng tránh mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.
Cùng với đó, sẵn sàng phương án phòng, chống ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư tập trung. Tăng cường truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội để hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho nhân dân; khuyến cáo người dân tuyệt đối không sinh hoạt, làm việc hoặc đi lại qua các khu vực ngầm tràn, ven sông, suối và những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải duy trì trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý tình huống; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân di dời…
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-dong-ung-pho-nguy-co-lu-quet-va-sat-lo-dat-post1391363.html