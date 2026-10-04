Gia Lai: Hàng loạt xe chở cát lộng hành dọc các tuyến quốc lộ, nối đuôi nhau 'tưới' đường

Xe chở cát “tưới” đường

Ngày 4/10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, qua phản ánh của người dân, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe tải, đầu kéo vận chuyển cát để nước và vật liệu rơi vãi xuống đường.

Cụ thể, chỉ trong ngày 2/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 8 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi để vật liệu rơi vãi xuống đường.

Xe chở cát di chuyển trên đường Đông Trường Sơn

Theo ghi nhận, tình trạng này xuất hiện trên Quốc lộ 25 và đường Đông Trường Sơn, qua địa bàn các xã Ia Pa, Ayun Pa, Phú Thiện, Chư A Thai. Đây là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó có nhiều xe tải, xe đầu kéo vận chuyển cát từ các mỏ dọc sông Ba theo hướng lên Pleiku và các khu vực lân cận.

Tại một số thời điểm, hàng trăm lượt xe vận chuyển cát ra vào các mỏ mỗi ngày. Cùng với mật độ phương tiện gia tăng là những hệ lụy đáng lo ngại đối với an toàn giao thông. Phía sau những chiếc xe chở đầy cát, từng dòng nước chảy dài trên mặt đường.

Nước kéo theo cát, bùn đất tạo thành những vệt trơn trượt kéo dài. Đáng nói, tình trạng này không chỉ xảy ra ở những đoạn đường vắng mà còn xuất hiện tại khu dân cư, khu vực trường học, nơi có đông người và phương tiện qua lại.

Tình trạng này diễn ra liên tục, đặc biệt tại các tuyến đường có mật độ xe tải vận chuyển cát cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường

Với người điều khiển xe máy, việc bất ngờ gặp một dải nước pha cát trên đường có thể khiến bánh xe mất độ bám, phương tiện trượt ngã. Đặc biệt, khi lưu thông phía sau các xe tải, xe đầu kéo, người đi đường gần như không có nhiều thời gian để nhận biết và xử lý tình huống.

Điều đáng chú ý, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy một số phương tiện có dấu hiệu cải tạo, thay đổi kết cấu phần thùng xe nhằm hạn chế nước chảy trực tiếp ra phía sau. Một số xe được hàn nâng cao phần gờ phía sau thùng để giữ nước trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, phía trong thùng lại chừa lỗ, lắp đường ống dẫn nước xuống khu vực bánh xe.

Khi phương tiện di chuyển, nước từ thùng chứa cát theo hệ thống đường ống chảy xuống mặt đường. Cát trong thùng bị dòng nước cuốn theo, tạo thành một dải nước và cát kéo dài phía sau xe.

Theo quy định, hành vi điều khiển xe ô tô chở cát để rơi vương vãi ra đường bị phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng

Chỉ trong một buổi, hàng chục lượt xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau vận chuyển cát qua tuyến đường này

Đây là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại trên các tuyến quốc lộ, nơi xe máy, ô tô con thường xuyên lưu thông cùng xe tải và xe đầu kéo. Chỉ một tình huống mất lái, phanh gấp hoặc trượt bánh cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, nhất là đối với xe chở cát để nước, vật liệu rơi vãi xuống đường. Tuy nhiên, việc kiểm soát gặp không ít khó khăn khi một số tài xế có biểu hiện né tránh lực lượng chức năng, lựa chọn thời điểm vận chuyển hoặc bố trí người theo dõi, cảnh giới trên tuyến.

1 tháng phạt hơn 1.200 tỷ đồng liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải

Theo số liệu thống kê từ Đội CSGT đường bộ số 1, chỉ trong một tháng, từ ngày 25/8 đến 25/9, trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản 1.115 trường hợp vi phạm liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải.

Phía sau xe, nước từ thùng chở cát tiếp tục chảy xuống đường, kéo theo bùn đất và cát

Một số xe có dấu hiệu quá tải, có "ngọn"

Trong đó có 497 trường hợp xe tải và container, 33 xe đầu kéo và 585 xe khách. Nhóm phương tiện kinh doanh vận tải chiếm khoảng 34% tổng số trường hợp vi phạm, tăng 436 trường hợp so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 1.245 tỷ đồng, trừ điểm 124 giấy phép lái xe và tước 2 phù hiệu.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với lái xe và chủ phương tiện kinh doanh vận tải. Các doanh nghiệp, chủ phương tiện cũng được yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Xe cát chảy nước từ Quốc lộ 25 đến Quốc lộ 14

Đối với hoạt động vận chuyển cát, yêu cầu đặt ra không chỉ là chở đúng tải trọng, che chắn đúng quy định mà còn phải bảo đảm vật liệu không rơi vãi, nước không chảy xuống mặt đường trong suốt hành trình.

Bởi mỗi vệt nước, mỗi lớp cát bị bỏ lại trên đường không đơn thuần là hành vi vi phạm hành chính. Trong điều kiện phương tiện lưu thông đông, đặc biệt vào ban đêm, trời mưa hoặc tại những đoạn đường có tốc độ lưu thông cao, những lớp cát và nước ấy có thể trở thành mối nguy trực tiếp đối với tính mạng người đi đường.

Thực tế trên Quốc lộ 25 càng cho thấy rõ những nguy cơ này. Trước đó, tháng 6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Trần Văn Hòa (SN 1993, trú tại xã Phú Túc) liên quan vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại khu vực đèo Chư Sê, Quốc lộ 25. Cụ thể, tài xế Hòa điều khiển xe đầu kéo chở vật liệu, cát sỏi qua đèo thì xảy ra va chạm với xe máy.

Chỉ trong 1 ngày, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử lý 8 trường hợp vi phạm để vật liệu rơi vương vãi ra đường

Việc xử lý 8 trường hợp chỉ trong một ngày cho thấy tình trạng xe chở cát để nước, vật liệu rơi vãi xuống đường đang được lực lượng chức năng tập trung chấn chỉnh. Tuy nhiên, để những “chiếc bẫy” trơn trượt không tiếp tục xuất hiện trên Quốc lộ 25 và đường Đông Trường Sơn, việc kiểm tra cần được duy trì thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Đặc biệt, là những phương tiện có dấu hiệu tự ý cải tạo kết cấu để đối phó với lực lượng chức năng. Đồng thời, trách nhiệm của chủ mỏ, chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải cũng cần được đặt lên hàng đầu.