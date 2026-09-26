Món quà từ thông Đà Lạt

Chị Hằng hướng dẫn khách từng công đoạn làm tranh thông

Đưa thông vào tranh

Trong cửa hàng nhỏ tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, chị Nguyễn Thị Thu Hằng dành nhiều thời gian cho những quả thông khô. Từng quả thông được lựa chọn, phơi và xử lý cẩn thận trước khi cắt, sơn màu rồi đưa lên những bức tranh.

Chị Hằng cho biết khách hàng ưa thích vì mỗi bức tranh là độc bản, không đại trà

Chị Hằng cho biết, ban đầu chị không định làm tranh mà chỉ muốn thử sáng tạo trên những sản phẩm quen thuộc của Đà Lạt. Một đoạn clip đăng trên mạng xã hội tình cờ nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều người nhắn tin hỏi cách làm, hỏi mua sản phẩm. Những phản hồi tích cực khiến chị mạnh dạn làm thử nhiều hơn.

Chị Hằng và bức tranh tạo nên từ những quả thông Đà Lạt

Bắt tay vào làm những bức tranh đầu tiên, chị Hằng mới thấy phải dành rất nhiều thời gian. Từ việc cầm kéo để cắt, xử lý từng quả thông, chị phải tự mày mò từng công đoạn. Có lúc chị loay hoay mãi, bấm đến đau cả tay nhưng sản phẩm vẫn chưa được như mong muốn.

Mỗi trái thông được sơn màu, sắp xếp theo bố cục để thành những bức tranh đặc sắc

Căn phòng nhỏ dần trở thành không gian sáng tạo và trưng bày sản phẩm. Đôi khi, nơi đây cũng đón những vị khách muốn tự tay làm một bức tranh độc bản từ quả thông. Chị Hằng cho biết, mỗi bức tranh thông thường mất khoảng 2 - 3 giờ để hoàn thiện, từ khâu vẽ, chờ màu khô đến đính từng quả thông, sau đó trang trí thêm hoa lá. Bức tranh lớn nhất Hằng từng thực hiện có kích thước 1,1 x 1,5 m, sử dụng khoảng 4 kg quả thông và mất 10 ngày liên tục để hoàn thành.

Thông khô được xử lý, sơn màu.

“Gói” thông vào từng món quà

Theo chị Hằng, khách hàng thường mua tranh thông làm quà hoặc lưu giữ một chút dấu ấn Đà Lạt. Vì vậy, chị giữ nét mộc mạc khi kết hợp quả thông với hoa, lá, cỏ dại. Cao điểm từ 20/10 đến Tết Nguyên đán năm trước, chị bán khoảng 100 bức. Đơn hàng tăng, chị thuê thêm người cắt thông, sơn màu; còn mình đảm nhận việc lên ý tưởng và hoàn thiện tranh.

Thông khô được xử lý, sơn màu

"Mình đang sống ở xứ sở thông, quả thông không chỉ là một loại vật liệu mà còn là hình ảnh gắn với khí hậu, cảnh quan và ký ức về Đà Lạt. Mỗi bức tranh sẽ như một món quà thiên nhiên ưu đãi dành riêng cho mảnh đất này”, chị Hằng chia sẻ.

Sản phẩm từ quả thông Đà Lạt

Không chỉ quả thông, những chiếc lá thông khô cũng đang được tận dụng để tạo nên những sản phẩm thủ công và trải nghiệm mới cho du khách. Tại Khu du lịch Rừng thông Mơ, dưới những tán thông xanh mát, khách lưu trú có thể tham gia workshop đan lá thông - một hoạt động gắn với câu chuyện về bảo tồn thiên nhiên. Lá thông vừa rụng được thu gom, xử lý rồi tạo thành những sợi lá đan cùng gốm mộc của đồng bào Churu, làm nên các sản phẩm như nắp bình, đế ly, đĩa…

Bức tranh như một bó hoa từ quả thông

Cũng như tranh từ quả thông của chị Hằng, sản phẩm từ lá thông mang đến một cách khác để du khách mang dấu ấn Đà Lạt về nhà. Những vật liệu quen thuộc được nhìn dưới góc mới, trở thành sản phẩm thủ công gắn với trải nghiệm du lịch.

Xử lý từng cánh hoa thông

Đà Lạt có nhiều sản vật và món quà để du khách lựa chọn. Nhưng một bức tranh ghép từ quả thông hay món đồ kết hợp lá thông khô lại mang câu chuyện riêng. Chất liệu ấy đến từ chính nơi du khách vừa đi qua - những rừng thông, con đường, triền dốc phủ xanh. Khi trở về nhà, món quà không chỉ nhắc nhớ một chuyến đi, mà còn mang theo chút hơi thở Đà Lạt.