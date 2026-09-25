Sôi nổi sân chơi thể thao của người cao tuổi Quảng Ngãi

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia

Tối 25.9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở VHTTDL Quảng Ngãi phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức khai mạc Giải Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng và giao lưu Văn hóa Người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Giải diễn ra từ ngày 25-27.9, quy tụ gần 500 vận động viên, hội viên người cao tuổi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên cùng tranh tài ở 3 môn Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng và tham gia giao lưu dân vũ thể thao.

Bà Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi cho biết giải là dịp để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao ngày càng đa dạng, phong phú. Qua đó, động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống tích cực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong cộng đồng.

Gần 500 vận động viên, hội viên người cao tuổi tham gia ngày hội thể thao tại Quảng Ngãi

Ngay sau lễ khai mạc, không khí Nhà thi đấu đa năng trở nên sôi nổi với phần giao lưu dân vũ. Trong những bộ trang phục rực rỡ, các hội viên người cao tuổi tự tin thể hiện những bước nhảy khỏe khoắn, vui tươi, mang đến một sân chơi giàu năng lượng và gắn kết.

Màn đồng diễn dân vũ thể thao sôi nổi tại lễ khai mạc

Không khí vui tươi, rộn ràng trong phần giao lưu

Bà Cao Thị Minh Phương, xã Mỏ Cày, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia giải năm nay. Đây không chỉ là dịp để người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, duy trì niềm đam mê thể thao mà còn là cơ hội giao lưu, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm với các vận động viên đến từ nhiều địa phương. Tôi sẽ thi đấu với tinh thần vui khỏe, đoàn kết, trung thực và cố gắng hết sức ở các nội dung tham gia”.

Ban Tổ chức trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, góp thêm sự ấm áp cho ngày hội thể thao.

Các nội dung thi đấu Bóng bàn, Cầu lông và Cờ tướng được tổ chức trong ngày 26.9. Giải hướng tới kỉ niệm 36 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10.1990-1.10.2026), đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Không chỉ là cuộc tranh tài, giải đấu còn tạo không gian để người cao tuổi cùng nhau vận động, giao lưu và chia sẻ niềm vui. Những tiếng cười, trận đấu và màn dân vũ sôi nổi đã góp phần lan tỏa thông điệp về một tuổi già năng động, khỏe mạnh và sống tích cực.