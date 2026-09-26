Đến dự lễ bế mạc có các đồng chí: Phạm Thành Tươi, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Đỗ Hoà Hợp, Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh; Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đặng Trí Thủ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Quốc Danh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau; Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2026.

Với thông điệp "Người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc", liên hoan thu hút 19 câu lạc bộ (CLB) người cao tuổi đến từ 15 xã, phường và 6 CLB thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh tham gia.

Các CLB mang đến nhiều chương trình, tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc, những thành tựu đổi mới của Cà Mau và đóng góp của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng quê hương.

Tốp múa CLB Cao niên - Trung tâm Văn hoá tỉnh biểu diễn tiết mục "Miền xa thẳm" tại đêm trao giải.

Tiết mục hát múa "Hoa sen dâng Bác" của đơn vị Đội Cao niên phường Bạc Liêu.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn, NSƯT, đạo diễn Nguyễn Tiến Dương, Trưởng Ban giám khảo liên hoan, cho biết: "Các tiết mục trình diễn được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, hình thức biểu diễn đa dạng, mang đậm dấu ấn văn hoá đặc trưng của vùng đất Cà Mau và có giá trị tinh thần to lớn".

NSƯT, đạo diễn Nguyễn Tiến Dương, Trưởng Ban giám khảo, phát biểu đánh giá chất lượng liên hoan.

Phát biểu bế mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công đánh giá, thành công của liên hoan không chỉ nằm ở những tiết mục đặc sắc, mà còn tạo ra không gian vui tươi cho người cao tuổi đam mê nghệ thuật biểu diễn. Đây là kết quả của phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng rộng khắp ở cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công phát biểu bế mạc liên hoan.

“Qua hoạt động này, người cao tuổi tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu về tinh thần “tuổi cao chí càng cao”, hăng say rèn luyện, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội", Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công và Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Phạm Anh Tuấn trao 2 giải A tập thể cho Đội Cao niên phường Bạc Liêu và CLB Cao niên - Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trao 4 giải B tập thể cho các CLB.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 2 giải A tập thể cho Đội Cao niên phường Bạc Liêu và CLB Cao niên - Trung tâm Văn hoá tỉnh; đồng thời trao 4 giải B, 6 giải C cho các CLB có chương trình xuất sắc.

Đồng chí Phạm Thành Tươi, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, trao giải A cho các tiết mục xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Danh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, trao giải B cho các tiết mục.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Phạm Anh Tuấn trao giải phụ “Diễn viên cao tuổi nhất” cho 2 cá nhân.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 5 giải A, 10 giải B và 21 giải C cho các tiết mục đặc sắc ở các thể loại và trao giải phụ “Diễn viên có tuổi cao nhất” cho 2 cá nhân./.