Giới thiệu ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An

Du khách trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc. Ảnh: D.H

Sau lần tổ chức đầu tiên năm 2025, sự kiện năm nay tiếp tục giới thiệu văn hóa ẩm thực và các sản phẩm thực phẩm đặc trưng của Hàn Quốc, đồng thời tạo không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Chương trình do Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, Công ty TNHH SINASEAN Việt Nam thực hiện; với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, UBND phường Hội An và Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian giới thiệu và trải nghiệm nhiều sản phẩm K-Food như tteokbokki, đồ uống, kem, sữa chế biến, trái cây tươi và các món ăn tiện lợi của Hàn Quốc. Khách tham quan còn có thể trực tiếp làm những món ăn phổ biến như kimbap, kẹo dalgona, cup-tteokbokki, mì Hàn Quốc; tham gia hoạt động check-in và nhận quà tại các gian hàng.

Bên cạnh ẩm thực, chương trình tổ chức các hoạt động giao lưu âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa và quảng bá điểm đến Hội An - Đà Nẵng. Việc kết hợp K-Food với nghệ thuật và không gian di sản được kỳ vọng góp phần làm phong phú sản phẩm trải nghiệm dành cho du khách, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối người dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Sự kiện mở cửa từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 26/9 và từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 27/9. Toàn bộ chương trình cùng các hoạt động trải nghiệm đều miễn phí. Đây cũng là một trong những hoạt động tiếp nối chuỗi giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc tại Đà Nẵng trong năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Hội An - Đà Nẵng như một điểm đến giàu bản sắc, cởi mở và tăng cường kết nối với thị trường khách Hàn Quốc.