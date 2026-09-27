Modric đi vào lịch sử

Modric tiếp tục tỏa sáng ở tuổi 41.

Ở tuổi 41, tiền vệ đang khoác áo AC Milan vẫn cho thấy đẳng cấp ở sân chơi quốc tế. Modric từng khiến người hâm mộ lo lắng khi bị sốt và thậm chí vắng mặt trong buổi họp báo trước trận. Tuy nhiên, anh vẫn kịp bình phục để đá chính và tạo dấu ấn ngay đầu hiệp hai.

Phút 47, Modric nhận bóng bên cánh phải, tiến vào khu vực trước vùng cấm rồi tung cú cứa lòng bằng chân phải. Bóng đi theo quỹ đạo hiểm hóc, vượt qua tầm với của thủ môn CH Czech và nằm gọn ở góc xa.

Pha lập công giúp Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử ghi bàn cho Croatia. Đây tiếp tục là cột mốc đặc biệt với tiền vệ kỳ cựu khi vẫn giữ vai trò quan trọng dù bước sang tuổi 41.

Phút 76, Modric rời sân trong những tràng pháo tay vang dội từ khán đài Eden Arena. Cả sân Prague đứng dậy dành sự tôn trọng cho tiền vệ Croatia. Một lần nữa, anh chứng minh tuổi tác chưa thể lấy đi khả năng tạo khác biệt ở đẳng cấp cao nhất.

Trở lại trận đấu, CH Czech tìm được bàn gỡ ở phút 54. Adam Hlozek thoát xuống bên cánh phải trước khi chuyền vào để Adam Karabec tung cú sút chìm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Croatia không mất nhiều thời gian để tái lập lợi thế. Phút 77, Ivan Perisic thực hiện đường tạt bóng thuận lợi, tạo điều kiện để Marco Pasalic đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

CH Czech tưởng như có bàn gỡ chỉ hai phút sau đó, nhưng Matej Radosta không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc. Chiến thắng 2-1 giúp Croatia có màn khởi đầu thuận lợi tại Nations League khi họ còn sắp phải đối đầu Tây Ban Nha và Anh.