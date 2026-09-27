Nếu ĐT Việt Nam hòa ĐT Thái Lan trận tới, sẽ xét gì để xác định đội xếp trên?

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cùng có 3 điểm trước trận đối đầu

ĐT Việt Nam khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines tối 26/9, với bàn thắng duy nhất của Đình Bắc.

Trong trận đấu cùng bảng diễn ra trước đó, ĐT Thái Lan thắng ĐT Pakistan 4-0.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên của bảng B, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cùng có 3 điểm. ĐT Thái Lan tạm xếp trên với hiệu số bàn thắng bại là +4, trong khi hiệu số của ĐT Việt Nam là +1.

Đình Bắc ghi bàn duy nhất trong trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines. Ảnh: Hữu Phạm/ TPO.

Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp vào ngày 29/9. Sau đó, ở lượt trận cuối vào ngày 2/10, ĐT Việt Nam gặp ĐT Pakistan còn ĐT Thái Lan gặp ĐT Philippines.

Vì vậy, nếu trận ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan kết thúc với tỷ số hòa thì ĐT Thái Lan vẫn tạm xếp trên nhưng cuộc đua thứ hạng vẫn chưa kết thúc.

Còn trong trường hợp sau khi hoàn thành vòng bảng, 2 đội có cùng số điểm, thì Điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026 đã quy định thứ tự các tiêu chí để phân định.

Nếu ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan bằng điểm, sẽ xét những tiêu chí nào?

Theo Điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026, trong trường hợp trong bảng chỉ có 2 đội bằng điểm (ví dụ ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan) và trận đối đầu giữa 2 đội kết thúc với tỷ số hòa, thì một số tiêu chí được xét tiếp theo lần lượt là: Hiệu số bàn thắng bại trong tất cả các trận đấu vòng bảng, tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận vòng bảng, điểm hành vi của đội (được tính dựa trên số thẻ vàng, thẻ đỏ của các cầu thủ và các thành viên khác của đội).

ĐT Thái Lan thắng 4-0 trong trận ra quân ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: TPO.

Hiện ĐT Thái Lan đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, nếu ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan hòa nhau trong trận đấu ngày 29/9, lợi thế này chưa quyết định thứ hạng chung cuộc, bởi 2 đội vẫn còn một trận đấu ở lượt cuối vòng bảng.

Theo lịch thi đấu hiện tại, đội Nhất bảng A và Nhất bảng B sẽ vào Chung kết, còn 2 đội Nhì bảng gặp nhau ở trận tranh hạng Ba.