Chiến thuật đặc biệt giúp thần đồng Thái Lan phá kỷ lục, giành cú đúp HCV ASIAD

Tối 27/9, thần đồng điền kinh Puripol Boonson của Thái Lan phát huy hiệu quả những điều chỉnh về kỹ thuật xuất phát để giành Huy chương Vàng (HCV) 200m nam ASIAD 2026 tại sân Paloma Mizuho, Nagoya (Nhật Bản). Trong điều kiện mưa phùn, chân chạy Thái Lan không chiếm ưu thế ở những mét đầu nhưng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, tăng tốc mạnh ở nửa sau đường chạy và cán đích đầu tiên với thành tích 19,88 giây.

Thông số 19,88 giây giúp Boonson tiếp tục phá kỷ lục ASIAD, đồng thời cân bằng kỷ lục châu Á do Xie Zhenye (Trung Quốc) thiết lập năm 2019. Trước đó 2 ngày, chân chạy sinh năm 2006 cũng giành HCV 100m nam với thành tích 9,9 giây, phá kỷ lục ASIAD 9,92 giây của Su Bingtian (Trung Quốc) vào năm 2018.

Đằng sau màn trình diễn ấn tượng của Puripol Boonson là những điều chỉnh về kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Gentry Bradley. Sau khi giành HCV 100m hôm 25/9, Boonson tiết lộ ban huấn luyện đặc biệt chú trọng vào 30m đầu tiên. Đây vốn là giai đoạn anh thường không chiếm ưu thế so với những đối thủ có khả năng phản xạ và tăng tốc tốt sau khi rời bàn đạp.

Puripol Boonson giành HCV 200 m nam ASIAD 2026 tại sân Paloma Mizuho, Nagoya (Nhật Bản).

“HLV yêu cầu tôi tập trung vào 30m đầu tiên, cố gắng kéo dài sải chân hết mức và giữ cơ thể thấp nhất có thể. Ở giai đoạn giữa và cuối đường chạy, tôi có thể cạnh tranh tốt”, Boonson chia sẻ.

Theo Boonson, HLV Bradley nhấn mạnh xuất phát nhanh không có nghĩa là chắc chắn giành chiến thắng. Thay vì buộc học trò chạy theo cách của những VĐV có khả năng bứt tốc sớm, nhà cầm quân này xây dựng phương án phù hợp với đặc điểm của Boonson.

“Đây là phương pháp rất mới lạ đối với tôi. Tôi xuất phát chậm nhưng cách này mang lại hiệu quả rất tốt. Có lẽ kỹ thuật này được thiết kế riêng cho tôi. Tôi muốn cảm ơn HLV Gentry Bradley rất nhiều vì đã thúc đẩy và đặt niềm tin vào tôi, kiên trì yêu cầu tôi tập luyện chăm chỉ để có thể đi đến ngày hôm nay”, Puripol chia sẻ.

Điểm mạnh của Boonson nằm ở khả năng duy trì tốc độ và tăng tốc mạnh ở phần sau đường chạy. Điều đó tiếp tục được thể hiện trong chung kết 200m, khi anh không chiếm ưu thế ngay từ những mét đầu nhưng vẫn tạo ra màn nước rút để vượt lên trước khi cán đích.

Với hai chức vô địch 100m và 200m, Boonson gia nhập nhóm hiếm những VĐV từng hoàn tất cú đúp tốc độ tại một kỳ ASIAD, sau Lavy Pinto (Ấn Độ, 1951), Mani Jegathesan (Malaysia, 1966), Anat Ratanapol (Thái Lan, 1974), Talal Mansour (Qatar, 1994), Koji Ito (Nhật Bản, 1998) và Femi Ogunode (Qatar, 2014).

Hai tấm HCV của Boonson cũng giúp điền kinh Thái Lan có ba chức vô địch tại ASIAD 2026, bên cạnh chiến thắng của Joshua Atkinson ở nội dung 400m nam.

Sau chức vô địch của Boonson, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thái Lan, ông Chakthip Chaijinda, cho rằng HLV Gentry Bradley là lựa chọn phù hợp nhất để huấn luyện Puripol Boonson.

“Tôi rất hạnh phúc khi thành tích này mang lại niềm vui cho người dân Thái Lan. Đó cũng là mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng tới. Trước khi đến đây, tôi đã nhắn nhủ Boonson ba điều: Thi đấu để mang lại vinh dự cho đất nước, cho Liên đoàn và đồng thời khẳng định tên tuổi của chính mình. Hôm nay, cậu ấy đã làm được cả ba. HLV Gentry Bradley cùng Puripol đã mang đến niềm vui cho người hâm mộ trên khắp Thái Lan”.

Khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thái Lan khẳng định cần đặt ra mục tiêu mới, trong đó định hướng tiếp theo là đưa Puripol tiến tới đấu trường Olympic.