Phản ứng của Williams Minh Hoàng khi Xuân Son chấn thương

Williams Minh Hoàng có kiến tạo cho Đình Bắc ngay trận ra mắt tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup hôm qua (26/9). Ảnh: Minh Chiến.

“Tất nhiên là một tổn thất lớn. Đó là mất mát quá lớn với toàn bộ đội tuyển. Tôi chỉ mong anh ấy sớm bình phục chấn thương”, Williams Minh Hoàng chia sẻ với báo giới trong buổi tập chiều 27/9.

Trước đó, tuyển Việt Nam xác nhận tiền đạo đội phó Nguyễn Xuân Son dính chấn thương nặng, không thể tiếp tục tham dự chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Xuân Son sẽ về Việt Nam vào ngày mai (28/9) để cùng CLB Nam Định tiến vào quá trình điều trị chấn thương.

Mất Xuân Son là tổn thất nặng nề về nhiều mặt với tuyển Việt Nam. Về chuyên môn, anh là tiền đạo số một trong ba năm qua, vừa giành Vua phá lưới ASEAN Cup. Về tinh thần, anh là đội phó thứ nhất, người mang băng thủ quân tuyển Việt Nam trong trận ra quân gặp Philippines ngày hôm qua.

Không có Xuân Son, người thay thế cho vị trí tiền đạo cắm nhiều khả năng chính là Williams Minh Hoàng. Ở trận gặp Philippines, ông Kim Sang-sik đã cho cả hai tiền đạo này cùng đá chính. Xuân Son dính chấn thương và rời sân đầu hiệp hai. Còn Minh Hoàng kiến tạo cho Đình Bắc, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Có kiến tạo ngay trận ra mắt là kỷ niệm đẹp với Minh Hoàng. Tiền đạo 19 tuổi chia sẻ: “Các đồng đội của tôi, Adou Minh và Khoa Ngô, cũng đều đã có màn ra mắt đội tuyển. Tôi muốn cảm ơn HLV vì đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi. Với tư cách một tập thể, chúng tôi đã chiến đấu hết mình từ phút đầu tiên tới phút 90+6 để giành trọn 3 điểm”.

Trước đó, trong những chia sẻ khi mới về Việt Nam. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Blackburn Rovers từng kể lại kỷ niệm của anh với Harry Kane, siêu sao, thủ quân tuyển Anh. Kane là một trong những người đã khuyên Minh Hoàng nên hồi hương và chọn khoác áo tuyển Việt Nam.

Minh Hoàng kể lại: “Anh ấy nói rằng việc trở về quê hương sẽ rất tốt cho sự phát triển của tôi, anh ấy bảo việc được đại diện cho đất nước Việt Nam sẽ là một khoảnh khắc rất đặc biệt với tôi”.

Minh Hoàng và tuyển Việt Nam sẽ còn hai ngày tập luyện, trước khi gặp Thái Lan ở lượt trận 2 bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 29/9 tới.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.

Thanh Hà