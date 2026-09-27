Thắng đậm Bình Minh Sài Gòn, FC Thái Nguyên chiếm ngôi đầu bảng V.League 2

Tiền đạo Victor Mansaray của FC Thái Nguyên lập cú hat-trick đẳng cấp và tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League 2.

Trước sự cổ vũ nhiệt thành của hàng trăm cổ động viên xứ Trà khi thi đấu xa nhà, các học trò của Huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã nhập cuộc đầy tự tin và chủ động kiểm soát thế trận.

Tâm điểm của trận đấu là tiền đạo ngoại binh Victor Mansaray. Chân sút được ví như “trọng pháo” của đội bóng xứ Trà tiếp tục duy trì phong độ chói sáng.

Ngay trong hiệp 1, Mansaray đã tận dụng triệt để lợi thế chiều cao và khả năng chọn vị trí thông minh để ghi bàn thắng mở tỷ số, giúp FC Thái Nguyên bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

FC Thái Nguyên và các cổ động viên xứ Trà ăn mừng chiến thắng trên sân Bà Rịa.

Hiệp hai chứng kiến thế trận tiếp diễn với sự áp đảo từ phía đội khách. Phút 50, từ một tình huống dàn xếp cố định bài bản, Victor Mansaray thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Đây là pha lập công thứ hai bằng đầu của anh trong trận đấu, cho thấy sự vượt trội và nhạy bén trong các tình huống tranh chấp trên không.

Chưa dừng lại ở đó, Mansaray khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của mình bằng cú đá penalty thành công, ghi bàn thắng thứ 3 để ấn định chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục cho đại diện xứ Trà.

Với cú hat-trick vào lưới Bình Minh Sài Gòn, Victor Mansaray đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn thắng sau 2 vòng đấu.

Chủ tịch Vũ Phi Hổ (áo đỏ) và HLV trưởng Phạm Minh Đức (áo xanh) vui mừng trước thành tích của FC Thái Nguyên khi CLB tạm vươn lên ngôi đầu bảng V.League 2.

Giành trọn 3 điểm trên sân Bà Rịa, FC Thái Nguyên tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2, tạo bước đà tâm lý vô cùng vững chắc cho toàn đội trong chặng đường tiếp theo của mùa giải.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo, FC Thái Nguyên sẽ trở về sân nhà để tiếp đón CLB Huế vào lúc 18:00 ngày 18/10/2026.