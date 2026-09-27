Huyền thoại bóng chày Justin Verlander bật khóc rời sân sau khi con gái bất ngờ xuất hiện

Hình ảnh cô con gái của Justin Verlander, huyền thoại bóng chày người Mỹ, chạy từ khán đài xuống và ôm chầm lấy bố bên gò ném đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của Justin Verlander đã mang đến rất nhiều cảm xúc, trong đó có cả những giọt nước mắt của tay ném 42 tuổi. Huấn luyện viên trưởng Detroit Tigers, A. J. Hinch, bước ra khỏi khu vực dành cho đội để thay Verlander sau khi anh thi đấu 5⅓ hiệp và để đối phương ghi 2 điểm, trong chiến thắng 4 - 3 của Tigers trước Pittsburgh Pirates hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, Hinch không tiến ra gò ném.

Thay vào đó, Hinch đưa ra sân một người đặc biệt đối với Verlander để thực hiện khoảnh khắc thay người cuối cùng trong sự nghiệp của anh: Cô con gái Genevieve. Genevieve chạy từ khán đài xuống và ôm chầm lấy bố bên gò ném. Verlander ôm con gái hơn 15 giây, cơ thể anh run lên vì xúc động và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Sau đó, Verlander xúc động lấy lại bình tĩnh rồi lần lượt ôm các đồng đội ở khu vực sân trong lần cuối.

Sau khi ôm các đồng đội, anh nắm tay con gái bước khỏi gò ném trong tiếng vỗ tay vang dội của đông đảo người hâm mộ Tigers dành cho tay ném chủ lực đã gắn bó lâu năm với đội.

Trước khi chào các đồng đội, anh ôm vợ, Kate Upton, khi cô đang bế người con thứ hai của họ. Verlander, chủ nhân danh hiệu MVP American League năm 2011, sau đó lần lượt đập tay với tất cả đồng đội và các huấn luyện viên, những người đều đã bước ra khỏi khu vực dành cho đội, trước khi cùng Upton và Genevieve đi xuống những bậc thang dẫn vào khu vực đội nhà. Khi bước xuống cùng gia đình, anh tháo mũ và giơ lên chào người hâm mộ. Toàn bộ khoảnh khắc ấy giống như một cảnh trong phim và là cái kết đầy ý nghĩa cho một trong những tay ném xuất sắc nhất thế hệ của anh.

Verlander, người mới chỉ có lần ra sân thứ hai trong mùa giải do chấn thương, vẫn thể hiện khả năng ném bóng nhanh đạt vận tốc khoảng 153 km/giờ và khiến 6 tay đánh của Pirates phải strikeout. Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh cũng là lần đầu tiên anh thi đấu tại Comerica Park sau 3.324 ngày.

Khi Verlander khép lại sự nghiệp và bước vào những năm tháng mới, một thời kỳ của những tay ném xuất phát bền bỉ, thường xuyên thi đấu với khối lượng lớn, cũng theo đó đi đến hồi kết. Bên cạnh danh hiệu MVP, anh từng giành 3 giải Cy Young và 1 Triple Crown, từng được bầu chọn là "Tân binh xuất sắc nhất năm", 10 lần được chọn vào đội hình All-Star, 2 lần giành danh hiệu ERA và là nhà vô địch World Series hai lần.