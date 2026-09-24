Mở tuyến du lịch, mở dư địa phát triển kinh tế

Cách làm này không chỉ góp phần tạo thêm sản phẩm mới mà còn mở hướng khai thác du lịch quanh năm, nhất là trong mùa thu - đông.

Doanh nghiệp lữ hành Hà Nội khảo sát điểm du lịch ở Lamori Resort & Spa. Ảnh: Thành Trung

Chủ động tìm điểm đến, thiết kế sản phẩm

Mùa hè, du lịch biển thường là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình và nhóm khách Hà Nội. Tuy nhiên, khi thời tiết chuyển sang thu - đông, nhu cầu du lịch cũng có nhiều thay đổi. Những chuyến đi ngắn ngày, không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh, dịch vụ chất lượng, cảnh quan thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực ngày càng được du khách quan tâm.

Với mỗi hành trình, điểm đến không chỉ được đánh giá ở cảnh quan mà còn ở tổng thể trải nghiệm, từ chi phí, chất lượng dịch vụ, khả năng kết nối, không gian văn hóa đến điều kiện lưu trú và các hoạt động vui chơi, giải trí. Đây cũng là những yếu tố đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành Thủ đô phải liên tục đổi mới, chủ động khám phá điểm đến và thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua hoạt động quảng bá, nhiều doanh nghiệp Hà Nội lựa chọn cách trực tiếp trải nghiệm, đánh giá chất lượng dịch vụ và làm việc với các đơn vị cung ứng. Qua đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn sản phẩm trước khi đưa vào chương trình tour, đồng thời thống nhất phương án phối hợp trong quá trình phục vụ khách.

Mới đây, gần 60 đại biểu đại diện các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội đã tham gia khảo sát, trải nghiệm sản phẩm tại Lamori Resort & Spa (Thanh Hóa), qua đó tìm hiểu khả năng xây dựng các chương trình du lịch phù hợp cho mùa thu - đông năm 2026.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Lamori Thanh Hóa. Ảnh: PV

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Carina (Hà Nội) Cao Thị Thúy cho rằng, trước đây, nhắc đến Thanh Hóa, du khách thường nghĩ đến du lịch biển vào dịp hè cuối tuần như Sầm Sơn, Hải Tiến, Tĩnh Gia.

Gần đây, sự xuất hiện của khu nghỉ dưỡng đã mang lại trải nghiệm khá thú vị khi kết hợp giữa nghỉ dưỡng, không gian văn hóa và lịch sử. Sản phẩm này có thể phù hợp với nhiều nhóm khách, trong đó có học sinh. Các em vừa được vui chơi, trải nghiệm dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng, vừa có cơ hội tìm hiểu lịch sử Việt Nam. Với diện tích gần 54ha, gồm 82 căn bungalow và villa ven hồ, kết hợp cảnh quan đồi núi, hồ nước cùng hệ thống dịch vụ như hồ bơi nước nóng, nhà hàng, spa, chèo kayak, SUP, zipline, tennis, pickleball và xe điện nội khu, Lamori có khả năng đón các đoàn khách lớn, khách lưu trú dài ngày cũng như các gia đình có nhu cầu nghỉ cuối tuần.

Theo Phó Tổng Giám đốc Lamori Resort & Spa Đỗ Viết Thi, lợi thế của khu nghỉ dưỡng là vị trí nằm trên tuyến kết nối giữa sân bay Thọ Xuân và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp xây dựng những sản phẩm kết hợp nghỉ dưỡng với tham quan, trải nghiệm văn hóa, lịch sử.

Lamori có lợi thế về vị trí khi nằm ở điểm kết nối giữa sân bay Thọ Xuân và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ngoài ra, Lamori cũng có thể kết nối với hệ thống điểm đến của Thanh Hóa nói riêng và các địa phương lân cận nói chung như Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh để hình thành những tour phù hợp với nhu cầu của du khách về không gian và thời gian. Việc thường xuyên trao đổi về thị trường, nhu cầu khách hàng và khả năng xây dựng các tuyến điểm liên kết vùng có ý nghĩa quan trọng.

Đối với các doanh nghiệp lữ hành Thủ đô, Hà Nội không chỉ là nơi đón khách mà còn là đầu mối đưa khách đến nhiều địa phương. Do đó, việc doanh nghiệp trực tiếp khảo sát, trải nghiệm sản phẩm và trao đổi với đơn vị cung ứng giúp các bên hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường, từ đó cùng hoàn thiện sản phẩm. Đây cũng là cách trả lời bài toán du lịch mùa đông: Du khách sẽ đi đâu và doanh nghiệp có thể cung cấp sản phẩm gì?

Thực tế, sức hấp dẫn của Lamori không chỉ nằm ở bản thân khu nghỉ dưỡng mà còn ở khả năng kết nối với hệ thống điểm đến của Thanh Hóa và các địa phương lân cận. Từ đây, doanh nghiệp có thể xây dựng các gói sản phẩm kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá văn hóa vùng đất Lam Sơn - Lam Kinh, đồng thời khai thác những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của địa phương.

Từ Hà Nội, du khách có thể hình thành những hành trình kết hợp tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Các điểm đến văn hóa, lịch sử của Thanh Hóa có thể được đưa vào chương trình tour, sau đó du khách trở về khu nghỉ dưỡng để thư giãn, trải nghiệm dịch vụ.

Từ khảo sát đến hợp tác cụ thể

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa Lê Xuân Thảo cho biết, để thu hút thêm khách du lịch, Hiệp hội đang đề xuất tỉnh xây dựng và triển khai thêm nhiều sản phẩm du lịch đi kèm, như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và du lịch chăm sóc sức khỏe. Việc đa dạng hóa sản phẩm được xem là một trong những hướng để kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo thêm lý do để du khách quay trở lại điểm đến.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp lữ hành Hà Nội, một sản phẩm du lịch chỉ thực sự có giá trị khi có khả năng đưa khách đến, tạo ra trải nghiệm tốt và hình thành nhu cầu quay trở lại. Vì vậy, khảo sát điểm đến không nên dừng ở hoạt động trải nghiệm đơn thuần mà cần trở thành bước khởi đầu cho những hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung ứng dịch vụ. Đặc biệt, khi thị trường du lịch ngày càng phân hóa theo nhóm khách, mùa vụ và nhu cầu trải nghiệm, doanh nghiệp cần có thêm nhiều lựa chọn để thiết kế chương trình linh hoạt. Với mùa thu - đông, những sản phẩm kết hợp nghỉ dưỡng, văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và trải nghiệm dịch vụ có thể mở thêm hướng khai thác thị trường khách Hà Nội.

Hoạt động ngoài trời tại khu nghỉ dưỡng. Ảnh: PV

Đây cũng là lợi thế của các doanh nghiệp lữ hành Thủ đô khi Hà Nội vừa là thị trường khách lớn, vừa là đầu mối kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nếu doanh nghiệp chủ động đi tìm điểm đến, còn địa phương chủ động hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng hình thành những tuyến du lịch mới sẽ rộng mở hơn. Từ những chuyến khảo sát thực tế như tại Lamori, điều quan trọng không chỉ là doanh nghiệp “biết” thêm một điểm đến, mà là trực tiếp kiểm chứng chất lượng, tìm hiểu khả năng kết nối và xác định nhóm khách phù hợp. Trên cơ sở đó, các tour mới có thể được xây dựng sát hơn với nhu cầu thực tế của thị trường.

Khách du lịch có thể kết nối tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: PV

Khi doanh nghiệp chủ động tìm kiếm điểm đến, còn các địa phương cùng tham gia hoàn thiện sản phẩm và tăng cường liên kết, du lịch sẽ có thêm những hành trình mới thay vì phụ thuộc vào mùa cao điểm truyền thống. Đây cũng là hướng để doanh nghiệp lữ hành Hà Nội chủ động hơn trong khai thác thị trường, góp phần đưa các điểm đến phát huy giá trị quanh năm.