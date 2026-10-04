Sắc màu văn hóa đồng bào dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tại không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cuối tuần này đang diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Người dân Thủ đô và du khách có cơ hội khám phá, tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam thông qua nhiều hoạt động hấp dẫn, qua đó hiểu thêm về sự đa dạng và phong phú của văn hóa các vùng miền.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sac-mau-van-hoa-dong-bao-dan-toc-tai-lang-van-hoa-du-lich-cac-dan-toc-viet-nam-420717.htm