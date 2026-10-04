Đà Nẵng có 4 cá nhân đoạt Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026

4 cá nhân tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, tiền thân là Giải thưởng 15/10 nhằm vinh danh những cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có thành tích xuất sắc.

Năm nay, giải thưởng nhận được 108 hồ sơ giới thiệu từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của 34 tỉnh, thành phố và 3 đơn vị trực thuộc. Hội đồng giải thưởng lựa chọn 70 cán bộ hội tiêu biểu nhất để vinh danh.

Lễ tuyên dương dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Thành phố Đà Nẵng có 4 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 gồm: Phạm Trần Trúc Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hải Vân; Nguyễn Quốc Công, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Điện Bàn Tây; Huỳnh Minh Phát, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tam Anh; Phạm Lê Tú, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Liên Chiểu.