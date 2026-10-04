Outlet: Hướng đi mới của bán lẻ gắn với du lịch

Outlet: Cơ hội mới để kéo dài “hành trình chi tiêu” của du khách

Trung tâm outlet là nơi tập hợp các cửa hàng của nhiều thương hiệu và cung cấp sản phẩm với mức giá thấp hơn giá bán lẻ thông thường. Tại nhiều quốc gia, outlet được phát triển thành những điểm đến mua sắm-du lịch, kết hợp giữa thời trang, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm, qua đó tạo nên một hệ sinh thái tiêu dùng mới.

Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế và 135,5 triệu lượt khách nội địa. Tuy nhiên, mức chi tiêu bình quân của du khách tại Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với một số quốc gia trong khu vực. Một trong những vấn đề được đặt ra là hệ thống bán lẻ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm cao cấp, chuyên biệt của khách du lịch.

Du khách quốc tế trải nghiệm sản phẩm du lịch xích lô trên phố cổ Hà Nội. Ảnh: qdnd.vn

Để giải quyết nút thắt này, Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới hình thành các điểm đến mua sắm - du lịch - trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại - dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ Việt Nam.

Đề án đặt ra yêu cầu, để outlet trở thành một cấu phần bền vững của hệ sinh thái thương mại - du lịch, việc phát triển mô hình này phải đi cùng minh bạch, kiểm soát và quản lý hiệu quả, phù hợp thông lệ quốc tế nhưng vẫn bảo đảm kỷ cương thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng.

Giai đoạn 2030-2045, outlet được định hướng phát triển tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam, mỗi khu vực có ít nhất một mô hình. Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 tập huấn, nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp liên quan đến quản lý, vận hành, phát triển outlet.

Đáng chú ý, tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các mô hình outlet thí điểm phấn đấu đạt tối thiểu 30%-40%. Đến năm 2030, ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” được hình thành để kinh doanh trong outlet, ưu tiên sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm hàng Việt tiên phong.

Bộ Công Thương đã tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng đề án phát triển Outlet tại Việt Nam. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Đề án xác định ba mô hình outlet phù hợp với từng điều kiện thị trường.

Đó là Làng outlet cao cấp có diện tích cho thuê từ 30.000-50.000m², phát triển theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, cà phê, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mô hình quy tụ các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ, định hướng đặt gần các đô thị lớn, điểm du lịch và các đầu mối giao thông như cao tốc, sân bay.

Trong khi đó, trung tâm outlet đô thị/ngoại vi có diện tích cho thuê từ 5.000-25.000m², có thể tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung các thương hiệu phổ thông, trung cấp, nhất là thời trang, thể thao, đồ gia dụng; hướng tới phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch.

Còn mô hình Outlet tích hợp có diện tích cho thuê từ 15.000-50.000m², nằm trong các tổ hợp đa chức năng như khu nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Mô hình có thể phát triển tại các khu đô thị, vị trí chiến lược, địa phương đông dân cư và có lượng khách du lịch lớn.

Khuyến khích Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phát triển thí điểm

Không gian phát triển outlet được định hướng tại các khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và kết nối giao thông.

Tại Hà Nội, các trục cao tốc Hà Nội-Móng Cái, Hà Nội-Lào Cai, Nhật Tân-Nội Bài và Hà Nội-Hải Phòng được xác định là những khu vực có tiềm năng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, định hướng tập trung dọc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và khu vực gần Sân bay quốc tế Long Thành. Tại Đà Nẵng, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An.

Đề án định hướng nghiên cứu phát triển outlet tại các trung tâm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần các khu nghỉ dưỡng phức hợp và các khu thương mại tự do.

Đề án khuyến khích Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc) nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình outlet thí điểm.

Tại Nhật Bản, Gotemba Premium Outlets kết hợp mua sắm với cảnh quan, ẩm thực và trải nghiệm du lịch. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Các địa phương được định hướng chủ động rà soát tiềm năng, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất và phương thức đầu tư phù hợp với quy hoạch, điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường, khả năng kết nối giao thông và tiềm năng du lịch.

Song song với phát triển, Đề án yêu cầu tăng cường quản lý thị trường tại các mô hình outlet, tập trung kiểm tra hàng hóa, giá bán, niêm yết giá; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xử lý vi phạm theo quy định.

Nếu được triển khai hiệu quả, outlet có thể mở ra một hướng đi mới cho thị trường bán lẻ và du lịch Việt Nam: Biến nhu cầu mua sắm thành một phần của hành trình trải nghiệm, thay vì chỉ là hoạt động bổ trợ. Đây cũng là cơ hội để đưa hàng Việt, thương hiệu Việt và các sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận trực tiếp với dòng khách du lịch trong nước và quốc tế.