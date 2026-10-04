Gần 700 vận động viên tranh tài tại giải leo núi Cốc San 'sắc vàng mùa thu 2026'

Cung đường đua đi qua những cánh đồng óng vàng, để lại nhiều ấn tượng cho các vận động viên và du khách. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Giải leo núi Cốc San “Sắc vàng mùa thu” được Ủy ban nhân dân xã Cốc San tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn với đông đảo người dân và du khách.

Việc tổ chức sự kiện này hướng đến xây dựng, phát triển môn thể thao leo núi thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa, an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Giải được tổ chức với hai nội dung phong trào cự ly 6km, và thành tích cao (chuyên nghiệp) 10km.

Theo Ban tổ chức, Giải leo núi “Cốc San sắc vàng mùa thu” mở rộng lần thứ II năm 2026 đã có sự phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Từ việc tổ chức một giải đấu năm 2025 sang tổ chức 2 giải đấu (phong trào và chuyên nghiệp) năm 2026.

Số lượng vận động viên cũng tăng từ 525 vận động viên năm 2025 lên 680 vận động viên năm 2026.

Gần 700 vận động viên đã cùng tranh tài tại Giải leo núi Cốc San “Sắc vàng mùa thu” mở rộng lần thứ II năm 2026. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Với cung đường đi qua nhiều địa hình dốc tự nhiên, những triền ruộng bậc thang đang vào mùa chín rộ ngả sắc vàng óng, băng qua dòng suối hiền hòa và các bản làng bình yên - nơi hội tụ đầy đủ sắc màu của mùa thu Cốc San, các vận động viên không chỉ được thử sức chinh phục những cung đường núi đáng nhớ, mà còn được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Các vận động viên xuất phát. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lần đầu tiên tham gia giải leo núi, chị Phạm Thị Thùy Linh, đến từ phường Cam Đường cho biết: “Cung đường leo núi rất đẹp, nhưng cũng có nhiều đoạn thử thách, đòi hỏi vận động viên vừa phải có kỹ năng, vừa phải có sức bền để thi đấu tốt. Tôi rất ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên ở đây, sau giải, tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu và khám phá thêm về bản sắc văn hóa cũng như con người vùng đất này”.

Đông đảo người dân cổ vũ các vận động viên. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Theo đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng Ban tổ chức giải, đây vừa là một cuộc thi thể thao, vừa là hành trình trải nghiệm, khám phá, kết nối con người với thiên nhiên và quảng bá rộng rãi hình ảnh và con người Cốc San với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cốc San, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Giải góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong xây dựng và phát triển quê hương Cốc San. Qua đó, tạo động lực mới, khí thế mới để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, lập thành tích chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các vận động viên cán đích. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao 73 giải (40 giải cá nhân, 16 giải đồng đội, 3 giải toàn đoàn) cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc.