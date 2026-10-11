Giá lợn hơi hôm nay 11/10: Nhiều địa phương ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 11/10 phổ biến ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg. Miền Trung có khoảng giá rộng nhất, trong khi miền Bắc và miền Nam cùng đạt mức cao nhất 54.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 10/10: Nhiều địa phương ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 10/10/2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận mức thấp nhất 51.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc dao động 52.000 - 54.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 11/10 được ghi nhận trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng và Điện Biên cùng đạt mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng có giá 53.000 đồng/kg.

Lào Cai ghi nhận mức thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 11/10/2026:

Miền Trung thấp nhất 51.000 đồng/kg

Giá lợn hơi tại miền Trung ngày 11/10 dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức giá cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng được thu mua ở mức 53.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng ở mức 52.000 đồng/kg.

Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 11/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam từ 52.000 - 54.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 11/10 dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP HCM cùng đạt mức 54.000 đồng/kg.

An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ được ghi nhận ở mức 53.000 đồng/kg. Đồng Tháp thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 11/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 11/10/2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Mức 53.000 - 54.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương, trong khi Nghệ An và Hà Tĩnh thấp nhất với 51.000 đồng/kg.