[Video] Dự báo thời tiết ngày 11/10/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh ổn định kết hợp với đới gió đông trên cao suy yếu khiến mưa giảm rõ rệt. Thời tiết trong ngày phổ biến ít mưa, trưa chiều trời hửng nắng, không khí tạnh ráo hơn.

Ở khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa giảm nhanh, trong ngày chỉ còn mưa vài nơi. Từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, mưa rào, mưa vừa vẫn xuất hiện, cục bộ có nơi mưa to, song cường độ mưa nhìn chung có xu hướng giảm. Các khu vực còn lại thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ có thời tiết tương đối thuận lợi hơn.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa giảm trong ban ngày, thời tiết có khoảng nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện trở lại. Riêng Nam Bộ cần đề phòng mưa to cục bộ, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.