Triều cường TP.HCM lên nhanh, nguy cơ ngập sâu đến 60 cm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 11/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-33 độ C.

Dự báo liên quan đến triều cường, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho hay mực nước cao nhất tại các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 (Âm lịch) và ở mức cao trên báo động 3 là 10-26 cm.

Triều cường trên đường Trần Xuân Soạn lúc 16h ngày 10/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Đài dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn sẽ tiếp tục lên trong 1-2 ngày tới.

Phạm vi ngập lụt: phường Thuận An, Phú An, Thủ Dầu Một, Tân Thuận, Tân Mỹ, Lê Văn Lương, Hiệp Phước, Bình Phú, Bình Quới... Một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập sâu như: Huỳnh Tấn phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, Lê Thị Tám, Nguyễn Văn Quỳ, Dương Bá Trạc, Phạm Thế Hiển, Đường R12 chân cầu Ba Son, Đường Nguyễn Văn Hưởng...

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Thời gian ngập lụt: buổi sáng từ 5h- 7h; buổi chiều tối từ 16h30-20h. Độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 40-60 cm. Cấp độ rủi ro thiên tai trên sông Sài Gòn là cấp 2.

Cảnh báo khả năng xảy ra ngập lụt tại một số vùng trũng thấp, vùng ven sông, kênh, rạch, các tuyến đường và khu vực có cao trình mặt đất thấp, các khu vực không có hệ thống đê bao, cống xung yếu trong khu vực đô thị.