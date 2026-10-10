Dừng giải đua vỏ lãi ở Cần Thơ do tai nạn chết người

Chiều 10.10, UBND phường Ngã Năm, TP. Cần Thơ cho biết, giải vô địch Đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 dự kiến tổ chức vào sáng cùng ngày, song đã ngừng thi đấu do sự cố ngoài ý muốn.

Chiếc vỏ lãi xảy ra tai nạn khiến người điều khiển tử vong, người này không có tên trong danh sách thi đấu giải. Tuy nhiên, ban tổ chức quyết định ngừng thi đấu do khâu chuẩn bị chưa an toàn

Qua rà soát, Ban tổ chức nhận thấy công tác chuẩn bị chưa bảo đảm an toàn theo yêu cầu. Sau khi trao đổi với các đơn vị liên quan, ngày 9.10, Ban tổ chức thông báo dừng tổ chức Giải vô địch Đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026. Vì vậy, giải đấu không diễn ra như kế hoạch.

Qua tìm hiểu, vào ngày 9.10, một người dân đến từ Cà Mau không may tử vong sau sự cố tai nạn vỏ lãi trên đoạn sông qua phường Ngã Năm, nằm ở bên ngoài khu vực đường đua dự kiến tổ chức.

Sau khi tiến hành kiểm tra vụ việc, ngành chức năng xác định, chiếc vỏ lãi đang chạy tập trên sông thì bất ngờ gặp sóng lớn do phương tiện đi ngược chiều tạo ra, khiến vỏ lãi bị lật, gãy đôi. Nam thanh niên rơi xuống sông và được người dân vớt lên nhưng đã tử vong.

Thời điểm xảy ra sự việc không thuộc hoạt động thi đấu chính thức của giải và nạn nhân cũng không có tên trong danh sách vận động viên dự kiến tham gia giải. Tuy nhiên, ngay sau đó, UBND phường Ngã Năm đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Sau vụ tai nạn, chiếc vỏ lãi bị gãy làm đôi

Trước đó, UBND phường Ngã Năm thông báo tổ chức “Giải vô địch Đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026”. Theo kế hoạch, giải diễn ra ngày 10.10 tại đoạn sông ven bờ kè đường Nguyễn Trãi, phường Ngã Năm.

Các vận động viên tham dự sử dụng máy nổ 20HP (Pittong 92mm hành trình tự do hoặc pittong 96mm hành trình 72mm) tương ứng với động cơ xăng Lifan MP460 hoặc Lifan MP520.

Vỏ lãi quy định theo thông báo là vỏ Composite của Công ty Phát Đạt - Long An - Tây Ninh, chiều dài 5,2m, cân nặng 40 - 45kg, chân vịt Inox A&B… Đối tượng tham gia từ 18 tuổi trở lên, quốc tịch Việt Nam và phải biết bơi tối thiểu 50m…