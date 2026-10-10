Lắp loạt phao cứu hộ trên cây cầu từng xảy ra vụ nữ sinh nhảy sông tử vong ở Thái Nguyên

Cầu Bến Tượng bắc qua sông Cầu là tuyến giao thông quan trọng kết nối phường Phan Đình Phùng với phường Linh Sơn (Thái Nguyên), nơi có mật độ phương tiện qua lại đông đúc.

Sau những vụ việc thương tâm xảy ra tại khu vực này, việc bố trí phương tiện cứu hộ tại chỗ được người dân quan tâm, đặc biệt là khả năng hỗ trợ nạn nhân trong những thời điểm đầu tiên.

Cầu Bến Tượng nối phường Linh Sơn và phường Phan Đình Phùng

Ghi nhận của PV Văn Hóa thời điểm đầu tháng 10.2026, tại khu vực cầu Bến Tượng, hàng loạt chiếc phao cứu sinh được bố trí dọc 2 bên thành cầu, ở các vị trí dễ nhận biết, thuận tiện tiếp cận và sử dụng khi phát hiện người gặp nạn dưới sông.

Tại các vị trí đặt phao, dây cứu hộ cũng được bố trí sát bên để người dân thuận tiện thao tác, hỗ trợ người gặp nạn.

Chị Nguyễn Thị Thơm (phường Phan Đình Phùng) chia sẻ: “Cách đây không lâu, tại khu vực này xảy ra vụ cháu học sinh nhảy cầu tử vong nên ai cũng xót xa.

Việc lắp phao cứu sinh ở đây bản thân tôi thấy rất cần thiết, bởi nếu chẳng may có người gặp nạn thì người dân chúng tôi còn có phương tiện để hỗ trợ trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến hiện trường".

Hàng loạt phao được lắp đặt tại khu vực cầu từng xảy ra vụ nhảy sông tử vong thương tâm

Ngoài ra, người dân cũng cho rằng, bên cạnh việc lắp phao cứu sinh, cần nâng cao ý thức bảo vệ các thiết bị này, tránh tình trạng bị lấy mất hoặc hư hỏng khi xảy ra sự cố lại không thể sử dụng.

Trước đó, thông tin từ Công an phường Linh Sơn cho biết, khi phát hiện sự cố, người dân cần nhanh chóng sử dụng phao cứu sinh để hỗ trợ nạn nhân đồng thời liên hệ đường dây nóng của lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân cùng bảo vệ các thiết bị đã lắp đặt trên cầu, không tự ý tháo dỡ, di dời hoặc làm hư hỏng để phao luôn sẵn sàng phục vụ công tác cứu nạn khi cần thiết.

Lực lượng cứu hộ tìm người nhảy xuống sông mất tích thời điểm giữa tháng 9.2026

Như Văn Hóa đã thông tin, khoảng trưa ngày 19.9, người dân phát hiện một nữ sinh ngồi trên lan can cầu Bến Tượng rồi bất ngờ nhảy xuống sông Cầu.

Nữ sinh này để lại một chiếc xe đạp điện dưới gầm cầu và một thẻ học sinh trên cầu, ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng được huy động khẩn trương tìm kiếm nạn nhân tại khu vực sông Cầu.

Danh tính nạn nhân được xác định là Đỗ Hoàng N (SN 2010), trú tại tổ dân phố 20, phường Linh Sơn, hiện là học sinh lớp 11 Trường THPT Đồng Hỷ.

Đến 18h35 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nữ sinh trên sông Cầu, cách cầu Bến Tượng khoảng 150m.