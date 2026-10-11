Gần 20 km đường Vành đai 2,5 ngày đầu thông xe kỹ thuật

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2026), Hà Nội thông xe kỹ thuật nhiều đoạn tuyến trọng điểm của dự án đường Vành đai 2,5. Hình ảnh tuyến Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi sáng 10/10.

Đường Vành đai 2,5 Hà Nội là tuyến giao thông dài khoảng 20 km, nối từ Phú Thượng (phường Tây Hồ) đến Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai), đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải ùn tắc cho Vành đai 2 và 3, kết nối phía Tây và Nam thành phố. Đồ họa: Đinh Hà.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết các đoạn tuyến được thông xe dài gần 20 km, gồm: tuyến đường số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng. Hình ảnh một đoạn tuyến Vành đai 2,5 Đầm Hồng - Nguyễn Trãi sáng 10/10.

Ghi nhận trong ngày đầu thông xe kỹ thuật, nhiều phương tiện bắt đầu lưu thông qua đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi. Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,55 km, mặt cắt ngang 40 m.

Nhiều đoạn đường của tuyến Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi được thảm nhựa đường và kẻ vạch phân làn. Các hệ thống chiếu sáng, cây xanh, biển báo và đèn tín hiệu giao thông đã được lắp đặt.

Ông Bùi Hữu Khuôn (78 tuổi, phường Khương Đình) là một trong những hộ dân đã bàn giao đất cho dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng. Sáng 10/10, nhân dịp đường Vành đai 2,5 tổ chức thông xe kỹ thuật, ông đạp xe quay lại thăm nơi ở cũ gắn bó với gia đình hàng chục năm. Theo ông Khuôn, đoạn từ phố Thượng Đình ra Đầm Hồng trước đây rất khó đi, phải di chuyển lòng vòng qua các ngõ nhỏ. “Nay điểm này đã được khơi thông. Sáng nay, lần đầu tiên tôi đạp xe ra tận Đầm Hồng. Tôi rất phấn khởi vì điểm nghẽn giao thông đã được giải quyết”, ông nói.

Ngoài các hạng mục phục vụ thông xe kỹ thuật, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật cũng được đơn vị thi công nhanh chóng triển khai song song.

Tại đoạn Nguyễn Trãi - Nguỵ Như Kon Tum dài khoảng 0,95 km, mặt bằng đường cơ bản hoàn thiện, đơn vị thi công chuẩn bị rải thảm bê tông nhựa.

Tại công trường, công nhân và máy móc đang thi công nền đường, cống thoát nước cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Người dân vẫn có thể lưu thông qua khu vực này.

Đoạn Vành đai 2,5 nối Vũ Phạm Hàm với Trần Duy Hưng dài khoảng 600 m. Theo ghi nhận ngày 10/10, một làn đường đã được trải nhựa, làn còn lại tiếp tục thi công.

Người dân sinh sống lân cận đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng bắt đầu di chuyển trên một nửa phần đường được thảm nhựa.

Gần 6 tháng kể từ khi khởi công, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục được triển khai đồng thời với sự hỗ trợ máy móc và nhân lực. Trước đó, dự án chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ dài 1,13 km, mặt cắt ngang 50 m đã hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công, nhiều hạng mục được hoàn thiện. Tuyến đường đi qua metro Nhổn - ga Hà Nội.

Mặt đường được thảm nhựa, kẻ vạch phân làn và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, giúp phương tiện lưu thông thông suốt tại đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ trong ngày thông xe.

Hệ thống đèn chiếu sáng, bồn hoa, cây cảnh đã được đơn vị thi công lắp đặt để thông xe kỹ thuật kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trước đó, ngày 28/9, đoạn Vành đai 2,5 qua khu vực Tây Hồ Tây đã thông xe kỹ thuật. Tuyến đường dài khoảng 582 m, kết nối các khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), Ngoại giao đoàn và Nam Thăng Long (Ciputra), giúp tăng khả năng liên thông giao thông khu vực Tây Bắc Hà Nội.