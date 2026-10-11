Chánh án TANDTC Việt Nam hội đàm song phương với Chánh án TANDTC Trung Quốc

Dự báo từ hôm nay (11/10) đến ngày 15/10, miền Bắc sẽ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa, là điều kiện khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, gây ra các đợt ô nhiễm không khí vào buổi sáng và đêm. Khu vực miền Trung hôm nay giảm mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rải rác vào chiều tối.