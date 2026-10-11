Chánh án TANDTC Việt Nam hội đàm song phương với Chánh án TANDTC Trung Quốc
Bên lề Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra tại Đà Nẵng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng đã có cuộc hội đàm song phương với Ngài Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án TANDTC Trung Quốc.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/chanh-an-tandtc-viet-nam-hoi-dam-song-phuong-voi-chanh-an-tandtc-trung-quoc-542729.html