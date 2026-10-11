Giá heo hơi hôm nay 11.10: Miền Trung vẫn thấp nhất cả nước

Thị trường heo hơi bước sang ngày 11.10.2026 với mặt bằng giá tiếp tục ở vùng thấp. Mốc 54.000 đồng/kg vẫn xuất hiện tại cả ba miền, nhưng khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg đang bao phủ ngày càng nhiều địa phương, đặc biệt tại miền Trung.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Cao nhất 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc ngày 11.10.2026 dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, với mặt bằng phổ biến nhất là 53.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng và Điện Biên đang cùng giữ mức cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Lào Cai tiếp tục là địa phương có mức thấp nhất miền Bắc với 52.000 đồng/kg.

Như vậy, khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tại miền Bắc chỉ là 2.000 đồng/kg. Mức 53.000 đồng/kg chiếm ưu thế, cho thấy giá thu mua giữa phần lớn các địa phương đang khá sát nhau.

Giá heo hơi miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh thấp nhất 51.000 đồng/kg

Miền Trung tiếp tục là khu vực có biên độ giá rộng nhất trong ngày 11.10.2026, dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Lâm Đồng đứng ở mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa ở mức 52.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận mức 51.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất trên thị trường heo hơi cả nước trong ngày.

Với phần lớn địa phương giao dịch từ 51.000 - 53.000 đồng/kg, miền Trung tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với một số tỉnh, thành miền Bắc và miền Nam.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Tháp thấp nhất 52.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá heo hơi ngày 11.10.2026 dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP.HCM cùng đứng ở mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ được thu mua ở mức 53.000 đồng/kg.

Đồng Tháp tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất miền Nam với 52.000 đồng/kg.

So với miền Trung, mặt bằng giá tại miền Nam nhỉnh hơn khi chưa xuất hiện mức 51.000 đồng/kg. Tuy nhiên, vùng 52.000 - 53.000 đồng/kg vẫn cho thấy giá heo hơi đang ở mức khá thấp so với giai đoạn đầu tháng.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 11.10.2026 trên cả nước dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Mức cao nhất 54.000 đồng/kg xuất hiện rải rác ở cả ba miền, trong khi đáy thị trường vẫn nằm tại Nghệ An và Hà Tĩnh với 51.000 đồng/kg. Đáng chú ý, phần lớn địa phương hiện tập trung trong vùng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường chưa xuất hiện tín hiệu bật tăng rõ rệt sau chuỗi điều chỉnh đầu tháng. Khoảng giá giữa các vùng đang thu hẹp, nhưng miền Trung vẫn là khu vực chịu áp lực giá thấp rõ nét nhất.