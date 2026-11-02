Mở đường đến thôn Xa

Nhà thầu thi công hạng mục lề đường tại thôn Xa, xã Tuấn Sơn

Những năm trước đây, người dân tại thôn Xa, xã Tuấn Sơn gặp nhiều khó khăn trong đi lại, vận chuyển hàng hoá do hạ tầng giao thông còn hạn chế. Trên tuyến đường liên xã ĐX45.01 nối liền thôn đến trung tâm xã (khoảng 5km), đoạn qua thôn dài gần 2km vẫn là đường đất rải đá cấp phối.

Trước thực tế trên, UBND xã Tuấn Sơn đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn kinh phí triển khai nâng cấp, cải tạo tuyến đường phục vụ người dân thôn Xa. Đến tháng 7/2026, từ nguồn vốn của Đề án Phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, UBND xã Tuấn Sơn đã phê duyệt thực hiện công trình đường thôn Xa - Bến Lường.

Theo đó, tuyến đường có tổng chiều dài hơn 1,4km và được xây lắp trên nền đường tuyến hiện trạng. Tổng mức đầu tư công trình là trên 3,45 tỷ đồng; trong đó, hơn 3,2 tỷ đồng từ nguồn vốn Đề án phát triển giao thông nông thôn, kinh phí còn lại được huy động từ nguồn xã hội hoá của xã.

Ông Hoàng Văn Liên, Bí thư Chi bộ thôn Xa cho biết: Thôn có 183 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu, các hộ chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp và trồng rừng. Vì đường đi gặp khó khăn nên chi phí vận chuyển nông lâm sản cao, thời gian đi lại cũng lâu hơn. Khi biết chủ trương làm đường mới, người dân trong thôn đều hết sức vui mừng, phấn khởi.

Ngay từ giữa năm 2026, UBND xã và thôn đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án qua nhiều cuộc họp, hội nghị. Qua đó, tạo đồng thuận cao từ người dân, 100% các hộ đều nhất trí với việc triển khai công trình.

Trong quá trình triển khai, các hộ dân trên địa bàn đã đóng góp khoảng 100 triệu đồng để có thêm nguồn lực triển khai công trình. Bên cạnh đó, có 13 hộ dân hiến đất để mở rộng nền đường cũng như xây lắp các hạng mục liên quan với diện tích khoảng 2.000m2. Nhờ đó, đến cuối tháng 8/2026, công trình đã có đầy đủ các điều kiện cũng như mặt bằng để triển khai.

Để công trình được nhanh chóng hoàn thành, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân thôn Xa, ngay khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu thi công công trình đã tập trung đầy đủ máy móc, nhân lực để thi công các hạng mục. Ông Quản Trọng Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Xuân Oanh, nhà thầu thi công tuyến đường thôn Xa - Bến Lường cho biết: Nhờ sự đồng thuận từ bà con cũng như được chính quyền bàn giao mặt bằng sớm, ngay khi triển khai thi công, đơn vị đã huy động 3 tổ công nhân với hơn 30 người cùng nhiều thiết bị thực hiện đồng bộ các hạng mục.

Với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, đến đầu tháng 10/2026, sau hơn 1 tháng thi công, công trình đã được nhà thầu hoàn thành và nghiệm thu, vượt tiến độ cam kết gần 2 tháng. Hiện tại, người dân đã có đường mới để đi lại.

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Xây dựng tỉnh, trong số 47 công trình đường giao thông nông thôn triển khai trong năm 2026, đến hiện tại đã có 20 công trình hoàn thành. Trong số đó, công trình đường thôn Xa - Bến Lường thể hiện rõ nét sự đồng lòng giữa chính quyền và người dân. Từ công tác chuẩn bị mặt bằng sạch nhanh chóng, tuyến đường đã hoàn thành chỉ sau hơn 1 tháng thi công. Đây là một trong những tuyến được hoàn thành nhanh nhất trong số các công trình đã và đang triển khai.

Sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự đồng lòng, nhất trí cao từ bà con thôn Xa đã góp phần để tuyến đường thôn Xa - Bến Lường sớm hoàn thành. Qua đó, đáp ứng mong mỏi nhiều năm của người dân tại đây.