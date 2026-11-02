Hàn Quốc và Ấn Độ tổ chức cuộc đối thoại an ninh kinh tế song phương đầu tiên

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc đối thoại Hàn Quốc-Ấn Độ được triển khai trên cơ sở thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng 4 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/11, Hàn Quốc và Ấn Độ đã tổ chức cuộc đối thoại an ninh kinh tế song phương đầu tiên tại thủ đô Seoul, nhằm thúc đẩy hợp tác ổn định chuỗi cung ứng, phát triển công nghệ tiên tiến và phối hợp ứng phó với những biến động của môi trường an ninh kinh tế toàn cầu.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc đối thoại được triển khai trên cơ sở thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng 4 vừa qua, với mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Ông Song Ki Ho - Phó Cố vấn An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống, và người đồng cấp Ấn Độ Pavan Kapoor đồng chủ trì cuộc họp. Tại cuộc đối thoại, hai bên tập trung thảo luận các biện pháp duy trì đà hợp tác trong bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến, đồng thời tăng cường phối hợp trước những thay đổi của môi trường an ninh kinh tế quốc tế.

Hai nước cũng trao đổi phương hướng xây dựng và triển khai quan hệ đối tác trong các lĩnh vực đóng tàu, vận tải biển và tài nguyên năng lượng; nhất trí mở rộng hợp tác trong những ngành có ý nghĩa chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản quan trọng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc khẳng định nước này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với New Delhi nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo song phương, qua đó nâng cao khả năng thích ứng trước những bất ổn ngày càng gia tăng của kinh tế toàn cầu./.