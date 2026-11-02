Đại tá Bùi Đại Hải làm Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4

Quang cảnh hội nghị bàn giao.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị tại đặc khu Phú Quốc (An Giang).

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng nghỉ chờ hưu.

Tại hội nghị, hai bên thực hiện chuyển giao các mặt công tác theo quy định.

Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ và đơn vị. Đồng thời, Trung tướng yêu cầu Đại tá Bùi Đại Hải nhanh chóng nắm tình hình, phát huy trách nhiệm, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.