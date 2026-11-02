HĐND xã Cần Đăng thống nhất giao 356 biên chế

Các đại biểu HĐND xã Cần Đăng biểu quyết thông qua nghị quyết.

Tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 2/11, các đại biểu HĐND xã Cần Đăng khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã biểu quyết thông qua nghị quyết giao 356 biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước là 46; biên chế số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 310.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Cần Đăng cũng thống nhất thông qua nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn xã, với tổng số vốn gần 90,2 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua 3 nghị quyết khác, gồm: Điều chỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn xã; giao số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Cần Đăng năm 2026; nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy xã Cần Đăng.