Đường 70 thi công ngổn ngang, người dân chật vật tìm lối vào nhà

Dự án tuyến đường nối Tố Hữu - đường 70 kéo dài được khởi công từ năm 2016, có chiều dài hơn 2km, tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Tây Hà Nội, giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận.Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thành do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng.

Những ngày đầu tháng 11/2026, dự án tuyến đường nối Tố Hữu - đường 70 kéo dài, đoạn qua phường Đại Mỗ (Hà Nội), đang được đẩy nhanh thi công sau nhiều năm gặp vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

Ghi nhận của PV tại công trường, các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt hạng mục rãnh thoát nước và hào kỹ thuật dọc hai bên tuyến. Nhiều đoạn đường bị đào xới, đất đá tập kết thành từng đống lớn, sát khu vực lưu thông của các phương tiện.

Đáng nói, tại những vị trí đào rãnh cắt ngang lối ra vào nhà dân, người dân phải tự bắc các tấm ván, tạo cầu tạm để duy trì việc đi lại, sinh hoạt.

Dọc tuyến, một số vị trí tập kết vật liệu xây dựng, ống cống bê tông sát mép đường nhưng việc che chắn, rào chắn còn sơ sài. Người đi bộ thiếu lối đi riêng, phải di chuyển chung với ô tô, xe máy qua khu vực công trường.Tình trạng đất đào chưa được thu dọn kịp thời cũng khiến mặt bằng thi công trở nên ngổn ngang, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến.

Thông tin về tiến độ dự án, ông Nguyễn Duy Trinh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng phường Đại Mỗ cho biết, dự án được dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026, trong đó, toàn bộ mặt bằng dự án dự kiến được giải quyết dứt điểm trong tháng 11/2026.Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 22/23 hộ dân; đồng thời hoàn tất di dời 13 ngôi mộ. Phần mặt bằng còn lại gồm 1 hộ dân và 2 phần mộ dự kiến được bàn giao trước ngày 20/11.Sau khi được liên ngành thành phố cấp phép rào chắn, dự án sẽ triển khai chặt hạ cây xanh, di chuyển hệ thống điện, nước và viễn thông để mở rộng phạm vi thi công.

Mặt bằng thi công ngổn ngang, người tham gia giao thông đi lại thêm bất an trên tuyến đường.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng đất đá, vật liệu tập kết sát lòng đường, rào chắn tại một số vị trí còn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Những lối đi này nằm gần khu vực máy móc thi công và dòng phương tiện qua lại, gây bất tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đối với những bất cập phát sinh trong quá trình thi công, đại diện Chủ đầu tư dự án cho biết, đơn vị thi công sẽ tăng cường tưới nước, bổ sung hệ thống biển cảnh báo, biển phản quang; đồng thời tập trung hoàn thiện rãnh thoát nước, hào kỹ thuật và hỗ trợ đấu nối cho các hộ dân.