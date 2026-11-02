Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: Đắc Trường

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Kongkeo Xaysongkham, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Phoxay Khaykhamphithoune, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bounchanh Sivongphanh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc Amphaivone Lombounpheng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Thoummaly Vongphachanh. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Lào - Việt Nam, Thiếu tướng Soulixay Phichit; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Chanthaboun Soukaloun; và các Ủy viên Trung ương Đảng là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các khu vực, đồng thời là lãnh đạo HĐND các tỉnh, thành phố của Lào.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, kể từ sau khi ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào vào ngày 5/10/2026.

Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả, bền vững; là tài sản chung quý báu của cả hai dân tộc và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở cả khu vực và trên thế giới.