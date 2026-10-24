Minh bạch hội thao

Lâu nay, việc tổ chức hội thao thể thao thường vận hành theo hình thức truyền thống, các thành tích cần thời gian xử lý số liệu, công bố và trao giải. Điều đó tạo tâm lý sốt ruột cho những người trong cuộc, gây lo lắng, thậm chí dị nghị rằng kết quả đó có thể sai lệch. Việc chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giúp kết quả được thông báo nhanh chóng, mang đến niềm tin, sự khích lệ cho các vận động viên. Kết quả thi đấu sớm được công khai, minh mạch đã góp phần vào thành công chung của hội thao.

Đại diện các học viện, trường sĩ quan, trường đại học tham dự Hội thao thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Ảnh: qdnd.vn

Đối với các học viện, trường sĩ quan, trường đại học và các đơn vị trong toàn quân, tham gia hội thao không chỉ để phấn đấu thành tích, khẳng định tài năng, thế mạnh thể thao mà còn là dịp kiểm tra toàn diện, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện thể lực của đơn vị. Mỗi bước chạy cố gắng của vận động viên ở môn chiến sĩ khỏe, những pha bóng kỹ thuật và sức mạnh trong môn vượt vật cản, bóng đá, bóng chuyền... khi được nhìn nhận công tâm, khách quan sẽ giúp cho nỗ lực rèn luyện của vận động viên trên thao trường được đền đáp xứng đáng. Nhờ đó, phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” thực sự đi vào thực chất, chiều sâu; vai trò của huấn luyện thể lực, phát triển phong trào thể thao trong Quân đội thực sự lan tỏa.