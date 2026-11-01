Phản ứng của HLV đầu tiên mất việc ở V.League

HLV Velizar Popov trong trận đấu cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng Thể Công - Viettel. Ảnh: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Chiều 1/11, chưa đầy một ngày sau khi rời ghế HLV trưởng Thể Công - Viettel sau trận thua Nam Định tối 30/10 ở vòng 6 V.League 2026/27, Velizar Popov viết tâm thư dài 446 chữ trên trang cá nhân. "Bóng đá, cũng cuộc sống, mọi khởi đầu đều sẽ có hồi kết. Tuy nhiên, khi những khoảnh khắc tuyệt vời vượt xa những điều tiêu cực, thì sự chia ly, điều sớm muộn cũng phải đến, lại mang đến cảm giác của một nhiệm vụ đã được hoàn thành trọn vẹn", chiến lược gia 50 tuổi mở đầu.

"1,5 năm vừa qua mãi là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Dù không giành danh hiệu, nhưng huy chương bạc và vị trí á quân V.League đi kèm với hàng loạt kỷ lục lịch sử của CLB: số điểm cao nhất đạt được một mùa giải (54 - PV), chuỗi 38 trận đấu chính thức liên tiếp ghi bàn, thành tích phòng ngự tốt nhất giải (với số trận giữ sạch lưới nhiều nhất), cùng tấm vé dự AFC Champions League Two", Popov viết tiếp.

"Đây là một trong những thành công ngọt ngào nhất, một thắng lợi cá nhân đáng nhớ từ mùa giải trước, và mãi là ký ức trân quý trong lòng tôi về quãng thời gian gắn bó với CLB. Nơi đây trao cho tôi tất cả những gì tôi từng mơ ước trên cương vị HLV: điều kiện làm việc lý tưởng, cơ cấu quản lý chuyên nghiệp, sự tự do trong công việc, đội ngũ huấn luyện và y tế đầy năng lực, những cầu thủ tuyệt vời với tinh thần làm việc xuất sắc, cùng những người hâm mộ cuồng nhiệt, những người luôn ủng hộ tôi vô điều kiện, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất", nhà cầm quân người Bulgaria bộc bạch.

"Vì vậy, với tâm thế của người đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận trả giá cho những sai lầm của bản thân, những sai lầm đã dẫn đến khởi đầu không như ý ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng mình đã luôn nỗ lực hết mình. Tôi luôn đấu tranh để bảo vệ CLB trước mọi công kích, luôn đứng ra che chở cho đội bóng, chủ động gánh vác mọi áp lực tiêu cực để các cầu thủ có được sự an tâm xứng đáng", Popov bày tỏ.

"Tôi luôn nỗ lực hết mình để người hâm mộ có thể tự hào về màn trình diễn của đội. Việc giành huy chương bạc V.League 2025/26 và đưa CLB trở lại AFC Champions League Two mùa trước, đúng vị thế vốn có của đội, là thành quả đạt được trước những đối thủ giàu tiềm lực và có tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều tại giải", cựu thuyền trưởng Thanh Hóa cho hay.

"Đây sẽ mãi là ký ức ngọt ngào nhất trong quãng thời gian tôi làm việc tại đây, đồng thời là một trong những thành tựu cá nhân lớn lao nhất của tôi. Chỉ có tôi, cùng những cộng sự trong đội ngũ và CLB, mới thực sự thấu hiểu để đạt được thành quả này, chúng tôi đã phải nỗ lực hết mình, làm việc rất vất vả và trải qua biết bao đêm không ngủ", Popov cho biết.

"Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người tại CLB, từ các cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ y tế, ban quản lý, ban lãnh đạo cho đến tất cả người hâm mộ. Các bạn sẽ mãi ở trong tim và trong ký ức của tôi; tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn, chúc các bạn gặp nhiều may mắn và đạt được những điều tốt đẹp nhất!", chiến lược gia sinh năm 1976 kết.

Bài đăng trên trang cá nhân của Popov ngày 1/11.

Trận thua Nam Định tối 31/10 là trận không thắng thứ 8 liên tiếp của Thể Công - Viettel. Trong 8 trận ấy, thầy trò HLV Popov chỉ có 2 trận hòa và nhận 6 thất bại. Từ đầu mùa đến sau khi chia tay cựu HLV trưởng U23 Myanmar, "Cơn lốc đỏ" chỉ có đúng một chiến thắng, trước Đồng Nai ngày 4/9. Từ khi lên hạng V.League năm 2019, chưa bao giờ Thể Công - Viettel khởi đầu đáng quên như mùa này.

Vì chấn thương và lý do theo quan điểm của HLV Popov, là những quyết định ông cho là sai của các trọng tài, đội bóng áo lính sa sút không phanh so với chính mình mùa trước. Cũng dưới thời Popov, Thể Công - Viettel về nhì V.League 2025/26. Cuối mùa trước, "Cơn lốc đỏ" gây ấn tượng với 15 trận bất bại liên tiếp. Trong 17 trận cuối cùng của mùa giải, Thể Công - Viettel chỉ thua một.

Sau khi Popov thôi dẫn dắt CLB, Thể Công - Viettel được cho là sẽ để trợ lý Nguyễn Văn Biển lên làm HLV tạm quyền, cho tới khi tìm được người kế nhiệm.

Highlights Nam Định 3-1 Thể Công Tối 31/10, CLB Thép Xanh Nam Định vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 3-1 tại vòng 6 V.League 2026/27.