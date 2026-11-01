Nhận định bóng đá Racing vs Real Madrid: Ký ức Mourinho

Khi Jose Mourinho đặt chân trở lại Santander, ông sẽ nhớ đến vài điều rất đỗi thân quen. Trong đó có khách sạn Real, nơi Real Madrid từng lưu trú ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên ông dẫn dắt “Los Blancos”, chiếm luôn địa điểm đóng quân của chính Racing.

Lần này, họ vẫn ở đó, tận hưởng khung cảnh vịnh tuyệt đẹp nhìn từ ban công. Tuy nhiên, khi đến El Sardinero, có lẽ ông không còn nhận ra điều gì ngoài ký ức mình từng là người đỡ đầu cho Sergio Canales và góp phần thổi bùng “cơn sốt Canales”.

Mourinho đã tìm thấy sự cân bằng cho Real Madrid. Ảnh: AS

Sân vận động trông vẫn như năm 2011, thời điểm ông ghé thăm lần cuối, nhưng mọi thứ bên trong đã thay đổi hoàn toàn.

Từ tấm biển nổi bật phía trên ngôi đền bóng đá xứ Cantabria, nay rực rỡ sắc màu và không còn những lá cờ sờn rách, đến diện mạo mới trên khán đài và những người đang nắm giữ niềm hy vọng mới của đội bóng xanh trắng.

Nếu Mourinho nhìn lên khán đài, ông sẽ thấy bầu không khí u ám bao trùm những chuyến làm khách trước đây đã được thay thế bằng điều hoàn toàn trái ngược. Niềm hy vọng sau bao năm tranh đấu cùng thành quả thăng hạng đã lan tỏa khắp cộng đồng người hâm mộ địa phương.

Mourinho từng 4 lần đối đầu Racing, bởi trong mùa giải cuối cùng ông dẫn dắt Madrid, đội bóng xứ Cantabria đã xuống hạng Nhì.

Ông thắng 3 trận và hòa trận cuối cùng 0-0. Không cầu thủ nào của đội hình Madrid khi ấy còn hiện diện trong phòng thay đồ với tư cách cầu thủ. Trợ lý Sami Khedira, thành viên đội bóng năm đó, đã bỏ lỡ chuyến làm khách gần nhất vì bị đuổi ở trận trước trên sân Levante.

Tấm thẻ đỏ ấy góp phần khiến đội nhà thất bại và khiến cựu tuyển thủ Đức bị ông thầy quở trách: “Cậu ấy đã mắc bẫy và phải chịu một phần trách nhiệm về thất bại”.

Real Madrid hướng đến chiến thắng khác trên sân Racing. Ảnh: RMCF

Đó là thời Mourinho còn quyết liệt hơn cả trong những cuộc đối đầu bằng lời nói. “Tuyển Tây Ban Nha lao vào xô xát thì người ta nói đó là tinh thần đoàn kết; chúng tôi làm thế thì bị coi là một lũ du côn”, ông từng trút bực dọc trong những ngày ấy.

Trên nóc khán đài Đông của sân El Sardinero, Racing vẫn giữ truyền thống treo 20 lá cờ của các đội dự La Liga theo thứ tự trên bảng xếp hạng. Và cũng như năm 2011, đến năm 2026, lá cờ đứng đầu hàng vẫn lại là của Barca. Ít nhất là vào lúc này.

Bây giờ, Mourinho đến đây sau khi khẳng định lại vị thế tại Camp Nou. Trước tiên là duy trì mạch chiến thắng và khoảng cách 3 điểm với Barca, rồi chờ đối thủ vấp ngã khi đấu Atletico ở vòng 12 La Liga.

Lực lượng:

Racing: Andres Martin, Salinas chấn thương.

Real Madrid: Rodrygo, Asencio, Mendy, Valverde chấn thương; Vinicius bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Racing (4-2-3-1): Agirrezabala; Mantilla, Ramon, Belocian, Felipe; Prati, Ivan Martin; Almeida, Canales, Vicente; Zabiri.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouameni; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.