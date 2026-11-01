CLB Thể Công Viettel chìm trong khủng hoảng ở mùa giải 2026-2027

Ngày 1/11, CLB Thể Công Viettel quyết định giao quyền dẫn dắt đội bóng cho trợ lý Nguyễn Văn Biển sau khi chia tay HLV Velizar Popov. Đây là phương án tạm thời nhằm duy trì hoạt động chuyên môn trong thời gian ban lãnh đạo tìm kiếm nhà cầm quân mới.

CLB Thể Công Viettel (áo đỏ) đang trải qua mạch 8 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Trước đó, tối 31/10, Thể Công Viettel nhận thất bại 1-3 trước Nam Định trên sân Thiên Trường tại vòng 6 V-League 2026-2027. Kết quả này khiến đội bóng áo lính tiếp tục đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm sau 6 trận đấu. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu thứ 8 liên tiếp Thể Công Viettel không thể giành chiến thắng trên mọi đấu trường, gồm 6 thất bại và 2 trận hòa.

Ngay sau trận đấu, HLV Velizar Popov quyết định từ chức. Đội bóng áo lính cũng nhanh chóng thông báo chia tay nhà cầm quân người Bulgaria sau hơn một năm hợp tác. Như vậy, ông Popov trở thành HLV đầu tiên rời ghế tại V-League 2026-2027.

Thể Công Viettel bước vào mùa giải 2026-2027 với nhiều tham vọng sau khi giành vị trí á quân V-League mùa trước. Ban lãnh đạo đội bóng đã có những điều chỉnh đáng kể về lực lượng nhằm tăng sức cạnh tranh tại giải quốc nội và đấu trường châu lục. Trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải, đội bóng áo lính bổ sung 11 tân binh, gồm 4 cầu thủ nội, 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều.

Những cái tên đáng chú ý được đưa về gồm: Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Lucas Ribamar và Rimario. Sự xuất hiện của nhiều cầu thủ chất lượng giúp đội bóng áo lính được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch.

Thể Công Viettel cũng có khởi đầu tương đối thuận lợi khi đánh bại Đồng Nai 2-0 ở vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, chiến thắng này lại không trở thành bước đệm để đoàn quân của HLV Popov duy trì phong độ. Ở những vòng đấu tiếp theo, đội bóng liên tục đánh rơi điểm số và dần tụt xuống nhóm cuối bảng xếp hạng.

Không chỉ sa sút ở V-League, đội bóng của HLV Popov còn gặp nhiều khó khăn tại AFC Champions League Two 2026-2027. Mới nhất, Thể Công Viettel nhận thất bại nặng nề 0-5 trước FC Seoul ngay trên sân Hàng Đẫy. Trong trận đấu này, đại diện Việt Nam để thủng lưới tới 4 bàn ngay trong hiệp một và không thể tìm được bàn thắng danh dự.

Thất bại này khiến Thể Công Viettel tiếp tục đứng cuối bảng E, đồng thời đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tính trong 8 trận không thắng gần nhất, đội bóng áo lính chỉ ghi được 5 bàn nhưng để thủng lưới tới 17 lần.

Những con số này cho thấy sự sa sút ở cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Dù sở hữu nhiều cầu thủ có chuyên môn tốt, Thể Công Viettel vẫn chưa tìm được sự ổn định trong cách vận hành lối chơi. Đặc biệt, khả năng kết nối giữa các tuyến và tận dụng cơ hội của đội bóng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Trong khi đó, hàng phòng ngự liên tục mắc sai sót, khiến Thể Công Viettel phải trả giá ở những thời điểm quan trọng.

Trận thua Nam Định ở vòng 6 được xem là dấu mốc khép lại quãng thời gian làm việc của HLV Popov tại đội bóng áo lính. Trong cuộc đối đầu này, Thể Công Viettel có khởi đầu thuận lợi khi Wesley Nata ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Paulo Tapeu ở đầu hiệp hai khiến đội khách rơi vào thế bất lợi. Tận dụng ưu thế hơn người, Nam Định ghi liên tiếp ba bàn để hoàn tất cuộc lội ngược dòng, giành chiến thắng 3-1.