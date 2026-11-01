Dự đoán tỷ số TP.HCM vs East Bengal FC (21h30 ngày 1/11), Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027

CLB nữ TP.HCM quyết tâm giành 3 điểm ngày ra quân

Tối 1/11, CLB nữ TP.HCM có cuộc đọ sức với East Bengal FC tại lượt trận đầu tiên bảng B Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027. Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp đại diện Việt Nam góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Á dành cho các câu lạc bộ nữ.

CLB nữ TP.HCM tự tin lấy 3 điểm trước East Bengal FC.

Sau những kết quả tích cực trong hai lần tham dự trước, CLB nữ TP.HCM đặt mục tiêu tiếp tục vượt qua vòng bảng để giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này được dự báo không dễ dàng khi đội bóng Việt Nam nằm ở bảng B cùng East Bengal FC (Ấn Độ), Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) và April 25 (Triều Tiên).

Trong đó, hai đại diện đến từ Hàn Quốc và Triều Tiên được đánh giá cao về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vì vậy, cuộc đối đầu với East Bengal FC ở lượt trận mở màn có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của CLB nữ TP.HCM.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Do đó, một chiến thắng trước đại diện Ấn Độ sẽ giúp đội bóng Việt Nam có lợi thế trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn.

Về phong độ, CLB nữ TP.HCM đang có sự chuẩn bị tương đối thuận lợi sau khi giành chức vô địch quốc gia mùa giải 2026. Đây là lần thứ tám liên tiếp đội bóng đăng quang và cũng là danh hiệu vô địch quốc gia thứ 15 trong lịch sử câu lạc bộ. Thành tích này giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin khi bước vào sân chơi châu lục.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng là điểm tựa quan trọng của đại diện Việt Nam. Tại Cúp C1 nữ châu Á 2024-2025, CLB nữ TP.HCM từng tạo bất ngờ khi giành quyền vào bán kết. Đến mùa giải 2025-2026, đội bóng tiếp tục vượt qua vòng bảng và góp mặt ở tứ kết. Những kết quả trên cho thấy đội bóng Việt Nam đã có sự tiến bộ và đủ khả năng cạnh tranh với các đối thủ đến từ những nền bóng đá khác của châu lục.

Ngoài những cầu thủ nội chất lượng, CLB nữ TP.HCM còn bổ sung ba ngoại binh nhằm tăng cường sức mạnh đội hình. Trong đó, tiền đạo người Brazil Joelma Alves được kỳ vọng mang đến thêm phương án ghi bàn. Hai hậu vệ Chesna Rielly Marie và Kayla Marie Siddiqi cũng sẽ giúp đội bóng cải thiện khả năng tranh chấp và phòng ngự.

Với sự chuẩn bị tích cực cùng lực lượng chất lượng, CLB nữ TP.HCM được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trong trận đấu mở màn. Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không hề đơn giản và Huỳnh Như cùng đồng đội cần phải cẩn trọng nếu không muốn đánh rơi điểm số.

East Bengal FC có thể làm khó đại diện Việt Nam

Bên kia chiến tuyến, East Bengal FC bước vào trận đấu với lợi thế được thi đấu tại Kolkata, nơi tổ chức các trận đấu bảng B Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027. Đại diện Ấn Độ hiện là nhà đương kim vô địch quốc gia và đang có phong độ rất tốt trước khi bước vào vòng bảng.

CLB nữ TP.HCM được dự báo sẽ có trận đấu khó trước East Bengal FC.

Ở vòng loại diễn ra hồi tháng 8, East Bengal FC đã toàn thắng cả ba trận, ghi được 18 bàn và không để thủng lưới lần nào. Những kết quả này cho thấy East Bengal FC sở hữu hàng công có chất lượng tương đối cao, đồng thời duy trì được sự chắc chắn trong khâu phòng ngự.

Tuy nhiên, chất lượng các đối thủ tại vòng bảng được đánh giá cao hơn đáng kể so với vòng loại. Vì vậy, cuộc tiếp đón CLB nữ TP.HCM sẽ là thử thách không hề đơn giản đối với đội bóng Ấn Độ.

Đáng chú ý, East Bengal FC đã tăng cường lực lượng bằng việc bổ sung nhiều ngoại binh nhằm nâng cao sức cạnh tranh tại đấu trường châu lục. Theo thông tin trước giải, đội bóng Ấn Độ có sáu ngoại binh đến từ Ghana, Uganda và Nhật Bản, trong đó nhiều cầu thủ giữ vai trò quan trọng ở cả ba tuyến.

Với lực lượng được tăng cường, đội bóng Ấn Độ có cơ sở để hướng đến mục tiêu giành quyền vào tứ kết lần đầu tiên. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với CLB nữ TP.HCM ngay trận mở màn cũng đặt ra không ít khó khăn cho thầy trò HLV Anthony Andrews.

Dự đoán tỷ số: TP.HCM 2-1 East Bengal FC. Đội hình dự kiến: TP.HCM: Kim Thanh, Thúy Kiều, Thùy Linh, Hồng Nhung, Tuyết Ngân, Cù Thị Huỳnh Như, Phan Thị Trang, K'Thủa, Thu Xuân, Ngọc Trâm, Joelma Alves. East Bengal FC: Chanu Elangbam, Roy Bandana, Araon Astam, Yumnam Sarita, Debnath Sathi, Baskey Thanda, Guguloth Soumya, Araon Antasia, Ikwaput Fazilla, Maity Sandhya, Nanziri Resty.