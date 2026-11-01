Kaka bật khóc khi được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng AC Milan

Trước khi trận đấu giữa AC Milan và Inter Milan diễn ra, Kaka đã xuất hiện trên sân San Siro để nhận sự vinh danh đặc biệt từ đội bóng cũ.

Cựu tiền vệ người Brazil nhận được những tràng pháo tay và sự hoan nghênh nhiệt liệt từ hàng nghìn cổ động viên có mặt trên khán đài.

Khoảnh khắc trở lại sân vận động từng chứng kiến những năm tháng huy hoàng nhất trong sự nghiệp khiến Kaka không khỏi xúc động và bật khóc.

Cựu cầu thủ AC Milan, Kaka, trên sân trước trận đấu. Ảnh: Reuters

Sau lễ vinh danh, Kaka có cuộc phỏng vấn ngắn với DAZN, chia sẻ về cảm xúc khi được trở lại mái nhà xưa và nhận sự trân trọng từ đội bóng từng làm nên tên tuổi của mình.

“Thật khó để diễn tả bằng lời những cảm xúc mà tôi có được khi đứng tại sân San Siro cùng với tất cả các cổ động viên AC Milan. Đây là một ngày đặc biệt đối với tôi”, cựu danh thủ Brazil chia sẻ.

Kaka là một trong những biểu tượng lớn nhất trong lịch sử AC Milan. Trong thời gian khoác áo đội bóng áo sọc đỏ đen, anh có tổng cộng 307 lần ra sân, ghi 104 bàn thắng và thực hiện 81 pha kiến tạo.

Tiền vệ sinh năm 1982 đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn thành công của Milan, góp công giúp đội bóng giành chức vô địch Serie A mùa giải 2003-2004, Champions League mùa 2006-2007 và FIFA Club World Cup năm 2007.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Kaka tại AC Milan đến ở mùa giải 2006-2007. Với phong độ xuất sắc, anh ghi 10 bàn thắng để trở thành vua phá lưới Champions League, đồng thời dẫn dắt đội bóng chinh phục danh hiệu danh giá nhất cấp câu lạc bộ châu Âu.

Những màn trình diễn ấn tượng này giúp Kaka giành Quả bóng vàng 2007, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA.

Kaka được vinh danh trước trận derby Milan. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, Kaka cũng là cầu thủ Brazil gần nhất giành Quả bóng vàng, đồng thời là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế hệ của mình.

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về mong muốn chứng kiến thêm những tài năng Brazil khoác áo AC Milan trong tương lai, Kaka bày tỏ sự ủng hộ: “Tôi thích nhìn thấy các cầu thủ Brazil thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu. Tôi muốn thấy họ trở lại Milan”.

Sau lễ vinh danh, Kaka tiếp tục theo dõi trận derby từ khán đài San Siro. Đội bóng cũ của anh đã khép lại ngày đặc biệt bằng chiến thắng 3-1 trước Inter Milan.

Kết quả này càng khiến màn trở về của huyền thoại người Brazil trở nên đáng nhớ, khi anh được sống lại những cảm xúc tại nơi từng ghi dấu giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp.