Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2026: Khỏe để cống hiến – đoàn kết để vươn xa

Hướng tới kỷ niệm 115 năm thành lập (1911–2026), Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2026 đã diễn ra sôi nổi tại cơ sở Ninh Bình, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động đến từ các đơn vị trong toàn Bệnh viện.

Không chỉ là sân chơi thể thao, Hội thao còn là dịp thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa hai cơ sở Hà Nội – Ninh Bình, lan tỏa thông điệp xây dựng đội ngũ cán bộ y tế khỏe mạnh, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến.

Sân chơi thể thao sôi nổi của đại gia đình Bạch Mai

Ngày 31/10/2026, tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2026 đã diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi, với sự tham gia của các vận động viên đến từ nhiều khoa, phòng, viện, trung tâm và đơn vị trực thuộc Bệnh viện.

Hội thao năm nay tổ chức thi đấu ở 5 môn: bóng đá mini, cầu lông, Pickleball, kéo co và chạy. Các nội dung thi đấu được tổ chức đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng, lứa tuổi, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động phát huy sở trường, rèn luyện thể lực và giao lưu, học hỏi.

Trên các sân đấu, các vận động viên đã thể hiện tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm, thi đấu trung thực, đoàn kết và cao thượng. Những trận đấu hấp dẫn, những màn tranh tài quyết liệt cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đã tạo nên bầu không khí thể thao đầy sức sống.

Điểm đặc biệt của Hội thao năm nay là sự giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, nhân viên các đơn vị thuộc hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Những khoảng cách về địa lý, đặc thù công việc dần được xóa nhòa qua các hoạt động thể thao, góp phần xây dựng tinh thần đồng đội và sự gắn bó trong toàn hệ thống Bệnh viện.

Viện Tim mạch giành giải Nhất toàn đoàn

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải cho các vận động viên, tập thể có thành tích xuất sắc ở từng môn thi đấu.

Ở môn cầu lông, các nội dung đơn và đôi nam, nữ, đôi nam nữ thuộc các nhóm tuổi dưới 41 và từ 41 tuổi đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn.

Môn Pickleball thu hút sự tham gia ở nhiều nội dung: đơn, đôi, các nhóm tuổi, nội dung lãnh đạo và nội dung Open, với sự giao lưu của các vận động viên đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Ở môn chạy, các vận động viên tranh tài ở nội dung chạy 100m nam, nữ và chạy tiếp sức 4x100m nam, nữ. Môn bóng đá mini có các nội dung nam, nữ; trong khi môn kéo co tiếp tục mang đến những màn tranh tài sôi nổi, thể hiện rõ sức mạnh tập thể và tinh thần đồng đội.

Đặc biệt, với thành tích 5 giải Nhất, 3 giải Nhì và 6 giải Ba ở các môn Pickleball, cầu lông và chạy, Viện Tim mạch đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2026.

Ở nội dung diễu hành, các đơn vị cũng thể hiện sự sáng tạo, tinh thần tập thể và niềm tự hào về truyền thống Bạch Mai. Kết quả, Viện Tim mạch giành giải Nhất; Khoa Răng Hàm Mặt giành giải Nhì; Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai cùng Văn phòng Bệnh viện giành giải Ba.

Những giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tích thi đấu mà còn là sự biểu dương tinh thần rèn luyện, sự nỗ lực và đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với phong trào thể dục thể thao của Bệnh viện.

Phát biểu tại Hội thao, PGS.TS. Đào Xuân Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: Trải qua 115 năm xây dựng và phát triển, Bạch Mai trưởng thành bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết của nhiều thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn và yêu cầu ngày càng cao hơn, Bệnh viện đang hướng tới xây dựng một Bạch Mai thống nhất, trong đó hai cơ sở cùng tiêu chuẩn chất lượng, cùng văn hóa phục vụ và cùng trách nhiệm trước người bệnh, nhân dân.

Theo Giám đốc Bệnh viện, nghề y là nghề đặc biệt, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế không chỉ vững vàng về chuyên môn, trí tuệ mà còn phải có thể lực dẻo dai và tinh thần mạnh mẽ để vượt qua áp lực trong công việc, đặc biệt là những ca trực xuyên đêm, những giờ phút căng thẳng tại phòng cấp cứu, phòng mổ.

Vì vậy, phong trào thể dục thể thao cần trở thành nét đẹp trong văn hóa Bạch Mai, trở thành thói quen thường xuyên của mỗi cán bộ, nhân viên, chứ không chỉ sôi nổi trong những ngày hội thao.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ cũng khẳng định, giá trị lớn nhất của Hội thao không chỉ nằm ở những tấm huy chương, chiếc cúp hay thành tích thi đấu, mà còn ở tinh thần đoàn kết, sự thấu hiểu và gắn bó giữa các đơn vị.

Trên sân thể thao, mỗi người có thể thi đấu ở những đội khác nhau, nhưng trong công việc, tất cả đều chung một đội hình mang tên Bạch Mai. Mỗi khoa, phòng, trung tâm có chức năng riêng, mỗi cơ sở có những khó khăn, đặc thù riêng, nhưng sức mạnh của Bệnh viện chỉ thực sự được phát huy khi các đơn vị biết phối hợp, sẻ chia, hỗ trợ nhau và cùng đặt lợi ích của người bệnh, của Bệnh viện lên trên hết.

Thông điệp được Giám đốc Bệnh viện gửi gắm cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Hội thao: “Một Bạch Mai – một ý chí – một niềm tin – một khát vọng!”

Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, để lại những cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ trong lòng cán bộ, viên chức, người lao động. Những thành tích trên sân đấu sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành tinh thần quyết tâm, ý chí vượt khó, sự sáng tạo và trách nhiệm trong từng ca trực, từng nhiệm vụ chuyên môn.

Từ sân chơi thể thao đến môi trường làm việc, từ cơ sở Hà Nội đến cơ sở Ninh Bình, tất cả cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Bệnh viện Bạch Mai ngày càng hiện đại, chuyên sâu, nhân văn, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và nhân dân.

Khỏe để làm việc tốt hơn – Khỏe để sống hạnh phúc hơn – Khỏe để cống hiến nhiều hơn!

Một số hình ảnh tại sự kiện: